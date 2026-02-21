Emekli maaşlarına yapılan 2026 yılı Ocak ayı zammı ile birlikte en düşük emekli aylığının 20.000 TL seviyesine yükselmesi, finans sektöründe yeni bir promosyon savaşı başlattı. Şubat ayının son haftasına girilirken, maaşını farklı bir bankaya taşımak veya mevcut taahhüdünü yenilemek isteyen milyonlarca vatandaş "En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" sorusuna yanıt arıyor. Kredi kartı harcama sözü, otomatik fatura talimatı gibi ek koşullarla birlikte toplam promosyon tutarları 30.000 TL barajını zorluyor. İşte 28 Şubat'a kadar geçerli olan güncel banka promosyon rakamları.

Artan hayat pahalılığı karşısında bütçelerine ek bir katkı sağlamak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, bankaların şubat ayı sonu kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Promosyon anlaşmalarını e-Devlet üzerinden veya mobil bankacılık uygulamalarından birkaç dakika içinde yenilemek mümkün. Peki, özel bankalarda ve kamu bankalarında son durum ne?

Özel Bankalarda Promosyon Zirvesi: 30.000 TL'ye Varan Ödemeler

Özel bankalar, emekli müşterilerini kendi bünyelerine katmak için ek ödül ve bonus sistemlerini devreye soktu. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren ve belirlenen ek şartları (kredi kartı kullanımı, fatura talimatı vb.) sağlayan emekliler için öne çıkan teklifler şöyle:

Akbank: Maaşını taşıyanlara koşulsuz 15.000 TL nakit promosyona ek olarak, otomatik fatura ve Axess/Wings kart harcama hedefleriyle birlikte toplamda 30.000 TL'ye varan ödül sunuyor.

ING: Emekli maaşı tutarına göre 15.000 TL'ye varan şartsız nakit promosyon veriyor. Turuncu Ekstra avantajları ve otomatik fatura talimatları ile bu rakam 28.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

DenizBank: Maaş dilimine göre 12.000 TL standart promosyonun üzerine; kredi kartı aktifliği, otomatik fatura ve KMH (Kredili Mevduat Hesabı) kullanımı gibi ek ödüllerle toplamda 27.000 TL'ye ulaşan bir paket sunuyor.

Garanti BBVA: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit ödeme yapıyor. Ayrıca kredi kartı veya Paracard harcamaları, sigorta poliçesi ve avans hesap kullanımıyla kazanılacak bonuslarla toplam tutar 25.000 TL'yi buluyor.

İş Bankası: Promosyon tutarını 15.000 TL olarak belirleyen banka, yeni kredi kartı alımı ve fatura talimatlarına verilen MaxiPuan'lar ile toplam avantajı 24.000 TL'ye çıkarıyor.

Kamu Bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) Ne Kadar Veriyor?

Kamu bankalarında promosyon tutarları, maaş artışlarına paralel olarak belirli kademelerde sabitlenmiş durumda. Ancak sektör uzmanları, önümüzdeki süreçte kamu bankalarından da yeni bir hamle gelebileceğini belirtiyor. Güncel tablo şu şekilde:

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

Başvuru İçin Son Tarihe Dikkat!

Yukarıda belirtilen rekor promosyon tutarları ve ek ödül kampanyaları 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerlidir. Emeklilerin bu fırsatlardan yararlanabilmesi için şubat ayı bitmeden banka şubelerinden, dijital kanallardan veya e-Devlet üzerinden "Banka/Şube Değişikliği" işlemlerini tamamlamaları ve promosyon taahhütnamesini onaylamaları gerekmektedir. Eğer mevcut bankanızda devam eden bir promosyon taahhüdünüz varsa, kalan sürenin iadesini yaparak daha yüksek veren bir bankaya geçiş yapabilirsiniz.