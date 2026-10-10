Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Gülay Tokmak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı başvuru sonuç verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, mahalledeki kadınların kışlık yufka hazırlıklarında kullanabilmesi için hamur yoğurma makinesi hibe etti. Destek, belediyenin kırsal mahallelere yönelik yürüttüğü kampanya kapsamında sağlandı.

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜ PAYLAŞIM HAREKETE GEÇİRDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in kadınlarla birlikte yufka açtığı sosyal medya paylaşımını gören Gülay Tokmak, kendi mahallelerinde de benzer bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu düşündü. Karaöz Mahallesi'nde hamur yoğurma makinesi bulunmadığını belirten Tokmak, talebini doğrudan Özdemir'e sosyal medya aracılığıyla iletti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilen talebin ardından mahalleye hamur yoğurma makinesi gönderildi. Böylece sosyal medya üzerinden başlayan iletişim, kırsal mahallede ortak kullanılabilecek bir ekipman desteğine dönüştü.

YAŞLI KADINLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Mahallede yaşayan kadınların önemli bir bölümünün ileri yaşlarda olduğunu anlatan Gülay Tokmak, özellikle fazla miktarda hamurun elle yoğrulmasının fiziksel açıdan zorlayıcı olduğunu belirtti. Tokmak, başvurusunun kısa sürede karşılanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Makinenin teslim edilmesinin ardından ilk denemenin yapıldığını aktaran Tokmak, hamurun kısa sürede hazırlandığını söyledi. Yeni ekipmanın özellikle kışlık yufka hazırlığı yapan kadınların iş yükünü azaltması bekleniyor. Tokmak, sağlanan destek nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e teşekkür etti.

UNU SİZDEN, YOĞURMASI BİZDEN KAMPANYASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde geleneksel gıda hazırlıklarını kolaylaştırmak amacıyla "Unu Sizden, Yoğurması Bizden" kampanyasını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında mahallelere hamur yoğurma makineleri sağlanıyor.

Özellikle sonbahar aylarında yoğunlaşan kışlık yufka hazırlıkları, büyük miktarda hamurun hazırlanmasını gerektiriyor. Makine desteği, bu süreçte harcanan zamanı ve fiziksel emeği azaltmayı amaçlıyor. Karaöz Mahallesi'ne yapılan hibe de kampanyanın son uygulamalarından biri oldu.

BÜYÜKŞEHİRDEN KIRSAL MAHALLELERE FARKLI DESTEKLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsala yönelik çalışmaları yalnızca geleneksel üretim ekipmanlarıyla sınırlı değil. Belediyenin 22 Eylül 2026 tarihli resmî açıklamasına göre, Serik'in Burmahancı Mahallesi'nde 700 çiftçinin serasına sıcaklık ve nem sensörleri kuruldu. Toplam 2 bin dekar sera alanını kapsayan uygulamayla üreticilerin özellikle don riskine karşı önlem alabilmesi hedeflendi.

Burmahancı'daki dijital tarım desteği ile Karaöz'deki hamur yoğurma makinesi hibesi farklı ihtiyaçlara yönelik olsa da her iki uygulama da kırsal mahallelerde günlük işleri kolaylaştırmayı amaçlıyor. Karaöz'deki son destek ise mahalle sakininin doğrudan ilettiği talebin belediye tarafından karşılanmasıyla hayata geçirildi.