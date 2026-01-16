İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi koridorlarında yaşanan ve yargı camiasında şok etkisi yaratan silahlı saldırının en kritik tanığı konuştu. Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın, meslektaşı Hakim Aslı Kahraman’ı odasında vurduğu olayda, savcının ikinci kez tetiğe basmasını engelleyen kişinin, adliyede görevli hükümlü çaycı Yakup Karadağ olduğu ortaya çıkmıştı. Saldırganın eline müdahale ederek olayın bir cinayetle sonuçlanmasını önleyen Karadağ, yaşanan panik anlarını ve müdahalesinin perde arkasını anlattı.

ŞAKA ZANNETTİ GERÇEK ÇIKTI

NTV’ye özel açıklamalarda bulunan Yakup Karadağ, odaya sadece boş bardakları toplamak için girdiğini belirtti. Olayın sıcaklığıyla yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Karadağ, "İçeri girdiğimde Hakime Hanım benden yardım istedi. Bir adliye binasında, bir hakime saldırı olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi; ilk başta şaka yapılıyor sandım. Ancak durumun ciddiyetini ve hayati tehlikeyi fark edince tereddüt etmeden müdahale etme gereği duydum" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMLÜLERDEN "BİZ DE VARIZ" MESAJI

Kahramanca müdahalesiyle takdir toplayan Karadağ, toplumda hükümlülere yönelik bakış açısına dair de çarpıcı mesajlar verdi. Hükümlü statüsünde olmaları nedeniyle hayata "1-0 geride" başladıklarını vurgulayan Karadağ, "İnsanların önyargısı olabiliyor ama hükümlüler de iyi şeyler yapabilir, felaketlerin önüne geçebilir. Topluma yararlı olabileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın, bunun için çabalıyoruz" şeklinde konuştu.

KURŞUN DUVARI DELİP BAŞKANIN KOLTUĞUNA GİTMİŞ

Soruşturma dosyasından sızan detaylar ise olayın vahametini gözler önüne serdi. Saldırgan savcının olay yerinde iki el ateş ettiği, çaycının müdahalesinden hemen önce sıkılan veya seken bir kurşunun duvarı delerek yan odaya geçtiği belirlendi. Kurşunun, o sırada odasında bulunmayan mahkeme başkanının koltuğuna isabet ettiği, başkanın orada olması halinde facianın boyutunun büyüyebileceği anlaşıldı.

YARALI HAKİM EVİNE DÖNDÜ

Saldırıda kasığından yaralanan Hakim Aslı Kahraman, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ile mağdur hakimin, geçmişte Anadolu Adliyesi’nde birlikte mesai yaptıkları da soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında yer aldı.