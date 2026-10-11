Kaza, saat 01.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Kağan Gergil’in kullandığı 16 ATG 643 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

METRELERCE SAVRULUP ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI

İddiaya göre, kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet, yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarparak devrildi. Kazanın şiddetiyle motosikletin altında kalan genç sürücü ağır şekilde yaralandı.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

26 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Kağan Gergil’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç sürücünün hayatını kaybettiği kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Gergil’in cansız bedeni, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, motosikletin kontrolden çıkmasına neden olan koşulların belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.