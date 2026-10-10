Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinde kırmızı listeyle yarışarak 24 meslek komitesinin 14'ünde üstünlük sağlayan Mustafa Tuna, seçim sonuçlarının ardından üyelere teşekkür mesajı yayımladı. Tuna, kendisine ve ekibine gösterilen güvenin büyük bir sorumluluk getirdiğini belirterek Alanya iş dünyası için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

MUSTAFA TUNA'DAN ÜYELERE TEŞEKKÜR

Seçimlerin ardından ALTSO üyelerine seslenen Mustafa Tuna, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Üyemiz, ALTSO komite seçimlerinde bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek için gönülden teşekkür ederim. Bu başarı hepimizin, sorumluluğu ise omuzlarımızdadır. Alanya'mız ve üyelerimiz için birlikte çalışacak, birlikte başaracağız.”

24 KOMİTENİN 14'ÜNÜ KIRMIZI LİSTE KAZANDI

10 Ekim 2026 Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ALTSO organ seçimlerinde mevcut Başkan Eray Erdem'in mavi listesi ile Mustafa Tuna'nın kırmızı listesi yarıştı. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Açıklanan sonuçlara göre Tuna'nın kırmızı listesi 14, Erdem'in mavi listesi ise 10 meslek komitesinde üstünlük sağladı.

Toplam 8 bin 587 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde 24 meslek komitesinin temsilcileri belirlendi. Seçim kapsamında 146 asil ve 146 yedek komite üyesi ile 61 asil ve 61 yedek meclis üyesinin belirlenmesi öngörüldü. Komitelerde oluşan yeni dağılım, ALTSO'nun önümüzdeki dönem yönetim yapısının şekillenmesi açısından önem taşıyor.

SEÇİM ÖNCESİNDE DE ORTAK YÖNETİM VURGUSU YAPMIŞTI

Mustafa Tuna, 9 Ekim'de yaptığı seçim çağrısında da üyelerin yalnızca oylarına değil, görüş ve önerilerine önem veren bir yönetim anlayışı hedeflediklerini açıklamıştı. ALTSO'nun bütün sektörleri temsil eden, ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir kurum olması gerektiğini belirten Tuna, seçim sonrasında yayımladığı teşekkür mesajında da birlikte çalışma hedefini yineledi.

Komite seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Alanya iş dünyasında gözler, yeni dönemin yönetim organlarının oluşmasına ve seçim sürecinde açıklanan projelerin hayata geçirilmesine çevrildi. Seçimin ardından Mustafa Tuna ve ekibinin kutlamalara başladığı da daha önce aktarılmıştı.