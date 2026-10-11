Türkiye'de tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenleme gündeme geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada, sigara kullanımını azaltmak ve özellikle çocukların tütün ürünlerine erişimini engellemek amacıyla hazırlanan kanun teklifine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Hazırlıkları devam eden düzenlemeyle birlikte sigara satın almak isteyen vatandaşların yaşlarının T.C. kimlik kartı üzerinden doğrulanması hedefleniyor. Böylece 18 yaşından küçüklere sigara satışının önlenmesi ve mevcut yasakların daha etkin uygulanması amaçlanıyor.

SİGARA ALIRKEN KİMLİK KONTROLÜ YAPILACAK

Mevcut mevzuata göre Türkiye'de 18 yaşından küçüklere tütün ürünlerinin satılması yasak. Ancak yeni düzenlemeyle bu yasağın uygulanmasına yönelik denetimlerin daha da sıkılaştırılması planlanıyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde sigara satışlarında kimlik üzerinden yaş doğrulaması yapılması zorunlu hale gelebilecek. Böylece satış noktalarında alıcının yaşının kontrol edilmesi ve reşit olmayan kişilerin tütün ürünlerine erişiminin engellenmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin uygulama esasları ve satış noktalarında kullanılacak doğrulama yöntemlerinin ise teklifin ayrıntılarının netleşmesiyle açıklığa kavuşması bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLARDA DA KURALLAR DEĞİŞEBİLİR

Yeni düzenleme yalnızca sigara satışlarını kapsamayacak. Kafe, restoran ve benzeri işletmelerde sigara içilen alanlara ilişkin kuralların da yeniden ele alınması planlanıyor.

Özellikle sigara içilen ve içilmeyen bölümler arasındaki sınırların daha belirgin hale getirilmesi, kapalı alanlarda uygulanan yasakların etkinliğinin artırılması ve sigara kullanmayan vatandaşların tütün dumanına maruz kalmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda işletmelerin sigara kullanım alanlarına ilişkin yeni standartlarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

PARK VE BAHÇELERDE SİGARAYA YENİ KISITLAMALAR GÜNDEMDE

Sağlık Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenlemeler arasında bazı açık alanlarda sigara kullanımının sınırlandırılması da bulunuyor.

Parklar, bahçeler ve vatandaşların ortak kullanımına açık belirli alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesi değerlendiriliyor.

Bakan Memişoğlu, sigaranın toplum içerisindeki görünürlüğünü azaltmayı hedeflediklerini belirterek tütünle mücadelede yeni adımlar atılacağını ifade etti.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE ÜCRETSİZ DESTEK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaların yalnızca yasak ve denetimlerden ibaret olmadığını, bağımlılıkla mücadele kapsamında vatandaşlara destek sağlandığını da vurguladı.

Türkiye genelinde bin 700'ün üzerinde sigara bırakma polikliniği ve mobil polikliniğin hizmet verdiğini açıklayan Memişoğlu, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden destek alabileceklerini hatırlattı.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uygun görülen kişilere ücretsiz ilaç desteği de sağlanıyor.

YENİ DÜZENLEME MECLİS YOLUNDA

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'deki ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 60'ının sigara kullanımıyla ilişkili hastalıklardan kaynaklandığını ifade ederek tütün bağımlılığıyla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Hazırlanan kanun teklifinin birkaç hafta içerisinde TBMM'ye sunulmasının planlandığını açıklayan Memişoğlu, sigara kullanımının azaltılması ve toplum sağlığının korunması amacıyla yeni tedbirlerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Henüz yasalaşmayan düzenlemenin Meclis'e sunulmasının ardından kimlikle yaş doğrulaması, işletmelerdeki sigara kullanım alanları ve açık alanlara yönelik kısıtlamaların kapsamının netleşmesi bekleniyor.