MotoGP'deki ilk sezonunu geçiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da korkutan bir kaza geçirdi. Sağ omzunun üzerine düşen ve omzu yerinden çıkan Razgatlıoğlu, sağlık ekiplerini beklemeden omzunu kendisi yerine taktı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza, Endonezya'daki 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde yapılan serbest antrenmanda yaşandı. Antrenman sırasında motosikletinin kontrolünü kaybeden Razgatlıoğlu, sağ omzunun üzerine sert bir şekilde düştü.

Büyük acı çektiği görülen milli sporcu, bir süre omzunu tutarak pistte kaldı. Soğukkanlılığını kaybetmeyen Razgatlıoğlu, ardından sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemeden çıkan omzunu kendi çabasıyla yerine taktı.