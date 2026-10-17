Antalya, Kocaeli ve Sakarya'da meydana gelen sel felaketlerinin ardından afetzedelerin acil ihtiyaçları için 40 milyon TL kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, üç ili kapsayan desteğin ilk aşamada vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, selden etkilenen bölgelerde maddi desteğin yanı sıra psikososyal destek ve hane bazlı ihtiyaç tespit çalışmaları da yürütülüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla afetzedelerin durumları değerlendiriliyor.

ANTALYA'YA NE KADAR KAYNAK AKTARILDI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan 40 milyon TL, Antalya, Kocaeli ve Sakarya'nın tamamı için ayrılan toplam kaynağı ifade ediyor. Bakan Göktaş'ın 16 Ekim tarihli açıklamasında Antalya'ya düşen payın ne kadar olduğu ayrıca belirtilmedi.

Bu nedenle 40 milyon TL'nin tamamının Antalya'ya gönderildiği şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor. Kaynağın iller arasındaki dağılımı, destekten yararlanacak hane sayısı ve kişi başına düşen yardım miktarı konusunda da açıklanan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.

SELZEDELERE PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANIYOR

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sel felaketinin ardından psikososyal destek ekiplerinin afetten etkilenen vatandaşlarla ilgilendiğini bildirdi. Çalışmaların yalnızca maddi ihtiyaçlarla sınırlı olmadığı, afetin aileler üzerindeki etkilerine yönelik destek hizmetlerinin de sürdürüldüğü belirtildi.

Göktaş, illerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının hane ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve afetzedelerin ihtiyaçlarını belirlediğini açıkladı. Bu çalışmalarla yardıma ihtiyaç duyan ailelerin durumlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

SEL DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bakanlığın açıklamasında kaynağın selden etkilenen vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı bildirildi. Ancak destekten yararlanma koşulları, bireysel ödeme tutarları ve başvuru takvimine ilişkin ayrıntılı bir duyuru paylaşılmadı.

Afetten etkilenen Antalya sakinleri açısından sürecin önemli bölümünü hane ziyaretleri ve ihtiyaç tespitleri oluşturuyor. Bakan Göktaş'ın açıklamasında bu çalışmaların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütüldüğü ifade edildi.

SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN İLLERE TOPLAM 242 MİLYON TL

Bakan Göktaş'ın 16 Ekim'de İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki sel bölgesinde yaptığı açıklama, afet yardımlarının daha geniş kapsamını da ortaya koydu. Bakan, İstanbul için daha önce 200 milyon TL kaynak aktarıldığını, Antalya, Kocaeli ve Sakarya'ya toplam 40 milyon TL, Yalova'ya ise 2 milyon TL destek sağlandığını bildirdi.

Böylece açıklanan ilk aşama kaynak aktarımının toplamı 242 milyon TL'ye ulaştı. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma taleplerinin de kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma vakıflarının koordinasyonunda karşılandığını belirtti.

Göktaş'ın verdiği bilgilere göre İstanbul'daki psikososyal destek çalışmalarında 212 personel ve 39 araç görev yapıyor. Bu personel ve araç sayısı İstanbul'daki çalışmaları kapsıyor; Antalya için ayrı bir ekip sayısı açıklanmadı.

ANTALYA'DA DESTEK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antalya'nın da dahil olduğu afet destek programında öncelik, selden zarar gören vatandaşların temel ihtiyaçlarının belirlenmesine veriliyor. Bakanlık tarafından duyurulan kaynak aktarımı, ilk aşama yardımlarını kapsıyor.

Antalya'da hangi ilçelere ne kadar kaynak yönlendirileceği ve kaç hanenin destekten yararlanacağına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Bakan Göktaş, afet bölgelerinde ihtiyaç tespitlerinin ve vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.