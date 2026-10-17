İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda 19 Ekim Pazartesi günü itibarıyla kapsamlı hat bakım ve ray yenileme çalışması başlatılacağını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar süresince hatta seferler geçici olarak durdurulacak.

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülecek altyapı çalışmaları, Kilise ile Moda İlkokulu istasyonları arasındaki 570 metrelik güzergahı kapsıyor. Bu bölümde alt betonun kırılması dahil olmak üzere geniş çaplı bir hat revizyonu gerçekleştirilecek. Proje ile mevcut altyapının modernize edilmesi ve yolculuk konforunun artırılması hedefleniyor.

ALTERNATİF ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

Tramvay seferlerinin yapılamayacağı dönemde yolcu mağduriyetini önlemek amacıyla İETT devreye girecek. Adalar ilçesinde kullanılan elektrikli araçlar, çalışma süresince Kadıköy-Moda hattında hizmet verecek.

Elektrikli araçların güzergahı Kadıköy İDO durağından başlayıp Damga Sokak istasyonuna kadar devam edecek. Bahariye istasyonunu geçen araçlar, Sakızgülü Sokak ve Moda Caddesi üzerinden ilerleyerek Rızapaşa istasyonunda tekrar T3 hattına entegre olacak. Güzergah değişikliği sebebiyle Kilise, Moda İlkokulu ve Moda istasyonlarında geçici bir süre yolcu indirme ve bindirme işlemi yapılamayacak.