Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig’in yeni dönem yayın ihalesinin teknik şartnamesine katkı sunmak için maçların görüntü ve ses kalitesine ilişkin bir öneri çalışması hazırladı. Çalışma, Avrupa’nın önde gelen beş liginin prodüksiyon standartlarını temel alıyor. Açıklama, bu standartların uygulanmaya başlandığı veya kesinleştiği anlamına gelmiyor.

HANGİ YAYIN STANDARTLARI ÖNERİLİYOR?

Vakıf Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk’in aktardığı çalışmada, karşılaşmaların önem derecesine göre farklı prodüksiyon kategorileri öneriliyor. Üst düzey Süper Lig maçları için 18 kameralı Native 4K HDR, diğer karşılaşmalar için 14 kameralı 1080p/50 HDR yayın öngörülüyor. Gelişmiş prodüksiyonlarda kamera sayısının 25’e kadar çıkarılması hedefleniyor.

Öneriler arasında saha kenarı, kale arkası, ofsayt çizgisi ve ceza sahasında kamera yerleşimlerinin geliştirilmesi, yüksek kare hızlı ağır çekim ve tekrar sistemleri bulunuyor. Üst düzey maçlarda 5.1 Surround ses ve saha mikrofonlarıyla tribün atmosferinin izleyiciye aktarılması amaçlanıyor.

TELEFONLARA ÖZEL DİKEY YAYIN ÖNERİSİ

Televizyonların 16:9 formatına ek olarak mobil cihazlar için 9:16 dikey maç yayınları üretilmesi de öneriliyor. Bu modelin yapay zeka destekli kamera takibi ve görüntü yönetimiyle desteklenebileceği belirtiliyor.

Taraftarlar açısından önerilerin karşılığı daha yüksek çözünürlük, daha fazla kamera açısı ve telefon ekranına uygun ayrı bir yayın seçeneği. Bunlar açıklanan çalışmanın hedefleri; uygulama başlangıcı veya kesinleşmiş bir yayın takvimi duyurulmadı.