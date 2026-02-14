Ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşması için Meclis’e sunulan teklif, primlerin devlet tarafından karşılanmasını ve annelere ek destek verilmesini öngörüyor.

MECLİS’E SUNULDU

Ev kadınlarına emeklilik yolu açılmasına yönelik teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk tarafından sunulan düzenleme, ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesini ve sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesini içeriyor.

PRİMLERİ DEVLET KARŞILAYACAK

Teklife göre herhangi bir işte çalışmayan ancak ev içi emeğiyle aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar adına yatırılacak sigorta primleri devlet bütçesinden karşılanacak. Böylece milyonlarca ev kadını için emeklilik hakkı ilk kez doğrudan kamu güvencesiyle gündeme gelmiş olacak.

ANNELERE AYLIK DESTEK

Düzenleme yalnızca emeklilikle sınırlı değil. Türk vatandaşı olan annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için aylık net asgari ücretin dörtte biri oranında ödeme yapılması planlanıyor. Bu destek “annelik desteği” başlığı altında ele alınıyor.

BAKIMEVİ ZORUNLULUĞU

100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi kurulması zorunlu hale getirilecek. Bu iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin çocukları bakımevlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bakımevi bulunan iş yerlerinde çocuk başına düşen masrafın yarısının devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

YENİ SOSYAL GÜVENLİK MODELİ

Teklif, ev kadınlarının sosyal güvence kapsamına alınması ve çocuk bakım yükünün paylaşılması açısından kapsamlı bir sosyal politika adımı olarak değerlendiriliyor. Düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı, Meclis komisyon ve Genel Kurul sürecinde netleşecek.