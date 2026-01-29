Suriye’nin kuzeyinde dengelerin altüst olmasıyla birlikte, terör örgütü PKK/YPG/SDG cephesinde beklenen iç hesaplaşma patlak verdi. Üç gün gibi kısa bir sürede 21 bin kilometrekarelik alanı kaybederek ağır bir hezimet yaşayan örgütün sözde lideri Mazlum Abdi, namlunun ucunda olduğunu fark etti. Örgüt içindeki kontrolü tamamen yitirdiği belirtilen Abdi’nin, can güvenliği endişesiyle çıkış yolu aradığı öne sürülüyor.

KANDİL İLE SURİYE KADROSU ARASINDA KANLI AYRIŞMA

Şam yönetiminden sızan bilgilere göre, Mazlum Abdi ve beraberindeki Suriyeli kadro ile Kandil’den gelen militanlar arasında ipler tamamen koptu. Abdi’nin, Kandil kadrolarının geri çekilmeyi reddederek tüm kazanımları tehlikeye attığını savunduğu iddia ediliyor. Kandil ekibinin ise yaşanan büyük toprak kaybından ötürü SDG bünyesindeki Arapları sorumlu tutması, örgüt içindeki çatlağı derinleştiriyor.

SUİKAST KORKUSU VE TÜRKİYE PLANI

Yaşanan bozgun sonrası köşeye sıkışan Mazlum Abdi’nin yakın çevresine, "Kandil bana ve ekibime suikast düzenleyebilir" dediği öğrenildi. Haberin en çarpıcı noktası ise örgütün bu olası infazı bir propaganda malzemesine dönüştürme planı. İddiaya göre Abdi, Kandil’in kendisini ortadan kaldırdıktan sonra suçu Türkiye ya da Suriye ordusuna atarak dünya kamuoyunu manipüle etmesinden endişe duyuyor.

ALANYA VE BÖLGE GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK EŞİK

Sınır ötesinde yaşanan bu kaotik süreç, Alanya’daki yerel kamuoyu ve güvenlik stratejileri açısından da yakından takip ediliyor. Bölgedeki terör yapılanmalarının iç savaşa sürüklenmesi, Türkiye’nin sınır güvenliği ve turizm bölgelerinin istikrarı noktasında hayati önem taşıyan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, örgüt içindeki bu parçalanmanın terörün bölgedeki geleceğini tamamen değiştirebileceğini öngörüyor.