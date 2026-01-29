Arabesk dünyasını sarsan sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, oklar tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e çevrildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, azmettirme şüphesiyle gözaltına alınan eski nişanlı Kervan Eminoğlu’nun ifadesi kan dondurdu. Eminoğlu, Tuğyan’ın annesine karşı büyük bir nefret beslediğini ve dehşet veren planlar yaptığını iddia etti. Bu sarsıcı gelişmeler, Alanya kamuoyunda da benzeri görülmemiş bir aile içi şiddet ve miras kavgası trajedisi olarak yankı buluyor.

KORKUNÇ İNTİKAM PLANI

Eski nişanlı Kervan Eminoğlu, emniyetteki ifadesinde Tuğyan’ın annesi Güllü ile sürekli para yüzünden kavga ettiğini öne sürdü. İddiaya göre Tuğyan, annesinin altınlarını çalmayı planlıyor ve her fırsatta "Annem gebersin" diyerek nefretini kusuyordu. Eminoğlu’nun en dikkat çeken beyanı ise, genç kadının annesini darbettirmek ve kemiklerini kırdırmak için intikam yeminleri etmesi oldu.

TEHDİT VE ŞANTAJ İDDİALARI

İlişkileri boyunca Tuğyan’ın kendisine de yalanlar söylediğini belirten Eminoğlu, ayrılık sürecinde tehdit edildiğini savundu. Tuğyan’ın, otomobiline yasaklı madde koyarak kendisine kumpas kurmakla tehdit ettiğini söyleyen eski nişanlı, olaydan sonra kendisinden 5 bin dolar talep edildiğini de sözlerine ekledi. Eminoğlu, ses kayıtları ortaya çıktığında Tuğyan’ın "Bunlar yapay zeka ürünü" diyerek suçlamaları reddettiğini belirtti.

ADLİ TIP SÜRECİ BAŞLADI

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte yargı makamları yeni somut deliller için harekete geçti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kervan Eminoğlu, kan ve kıl örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Ünlü sanatçının pencereden düşerek can verdiği şüpheli olayda, kızı Tuğyan’ın tutukluluk hali devam ederken, adli tıp raporlarının davanın seyrini değiştirmesi bekleniyor. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Alanya’daki hayranları tarafından da üzüntüyle takip edilen olayda, adaletin yerini bulması bekleniyor.