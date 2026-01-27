Gerçekleşen devir teslim töreninin ardından, sosyal medya hesabı üzerinden Nuri Demir’le fotoğraf paylaşan ve kendisine teşekkür eden Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, Nuri Demir’in yanında 8 yıl boyunca görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek “Bana duyduğu güveni boşa çıkarmamak, bıraktığı bu değerli bayrağı aynı samimiyet ve sorumlulukla taşımak en büyük hedefimdir” dedi.

‘EMEKLERİ, YOL GÖSTERİCİLİĞİ VE DESTEĞİ İÇİN MİNNETTARIM’

Alanya Esnaf ve sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, “Değerli Başkanım, Kıymetli Büyüğüm Nuri Demir 8 yıl boyunca yanında görev yapmaktan onur duyduğum, her zaman tecrübesine ve duruşuna saygı duyduğum kıymetli başkanıma esnaf camiamıza kattığı tüm emekler için gönülden teşekkür ediyorum. Bana duyduğu güveni boşa çıkarmamak, bıraktığı bu değerli bayrağı aynı samimiyet ve sorumlulukla taşımak en büyük hedefimdir. Emekleri, yol göstericiliği ve desteği için minnettarım. Saygı ve şükranla” dedi.