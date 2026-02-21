Yüksek faiz döneminde 2 milyon TL’nin 32 günlük net kazancı 50 bin TL ile 63 bin TL arasında değişiyor. İşte banka banka güncel tablo.

Ekonomide yüksek faiz süreci devam ederken, birikimini korumak isteyen vatandaş vadeli mevduat faiz oranları 2026 listesini yakından takip ediyor. Özellikle 2 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimi olanlar için aylık net getiri artık adeta ikinci bir maaş anlamına geliyor.

Bankaların 32 günlük vadede sunduğu oranlara göre, 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi 50 bin TL’nin üzerine çıktı. Bazı bankalarda bu tutar 60 bin TL’yi aşıyor.

EN YÜKSEK GETİRİ HANGİ BANKADA?

Güncel verilere göre en yüksek faiz oranını sunan banka yüzde 44 ile Odea Bank oldu. Ancak net kazanç tablolarında bankaya göre değişen stopaj ve hesaplama yöntemleri nedeniyle rakamlarda farklılık görülebiliyor.

Odea Bank – Faiz: %44 – Net kazanç: 53.482 TL – Vade sonu: 2.053.482 TL

– Faiz: %44 – Net kazanç: 53.482 TL – Vade sonu: 2.053.482 TL Fibabanka – Faiz: %43 – Net kazanç: 63.148 TL – Vade sonu: 2.063.148 TL

– Faiz: %43 – Net kazanç: 63.148 TL – Vade sonu: 2.063.148 TL TEB – Faiz: %43 – Net kazanç: 63.148 TL – Vade sonu: 2.063.148 TL

– Faiz: %43 – Net kazanç: 63.148 TL – Vade sonu: 2.063.148 TL QNB – Faiz: %42,25 – Net kazanç: 56.533 TL – Vade sonu: 2.056.533 TL

– Faiz: %42,25 – Net kazanç: 56.533 TL – Vade sonu: 2.056.533 TL DenizBank – Faiz: %40,25 – Net kazanç: 58.224 TL – Vade sonu: 2.058.224 TL

– Faiz: %40,25 – Net kazanç: 58.224 TL – Vade sonu: 2.058.224 TL ING – Faiz: %40 – Net kazanç: 50.319 TL – Vade sonu: 2.050.319 TL

– Faiz: %40 – Net kazanç: 50.319 TL – Vade sonu: 2.050.319 TL Ziraat Bankası – Faiz: %39,5 – Net kazanç: 57.139 TL – Vade sonu: 2.057.139 TL

– Faiz: %39,5 – Net kazanç: 57.139 TL – Vade sonu: 2.057.139 TL Akbank – Faiz: %39 – Net kazanç: 56.416 TL – Vade sonu: 2.056.416 TL

– Faiz: %39 – Net kazanç: 56.416 TL – Vade sonu: 2.056.416 TL Garanti BBVA – Faiz: %38,5 – Net kazanç: 55.693 TL – Vade sonu: 2.055.693 TL

– Faiz: %38,5 – Net kazanç: 55.693 TL – Vade sonu: 2.055.693 TL Türkiye İş Bankası – Faiz: %38 – Net kazanç: 54.969 TL – Vade sonu: 2.054.969 TL

– Faiz: %38 – Net kazanç: 54.969 TL – Vade sonu: 2.054.969 TL Halkbank – Faiz: %38 – Net kazanç: 54.969 TL – Vade sonu: 2.054.969 TL

ALANYA’DA EV FİYATI MI, AYLIK FAİZ GELİRİ Mİ?

Alanya’da son dönemde 1+1 daire fiyatları 2 milyon TL bandına yaklaşırken, aynı tutarın bankada 32 gün vadede değerlendirilmesi halinde aylık 55 bin TL’ye varan düzenli gelir elde edilebiliyor. Bu rakam, bazı memur ve emekli maaşlarını aşmış durumda.

Ancak faiz gelirinin sürdürülebilirliği, Merkez Bankası’nın politika kararlarına bağlı. Oranların düşmesi halinde aylık getiri de gerileyebilir. Yani tablo bugün için cazip görünse de… kalıcı mı, işte asıl soru bu.

Öte yandan yüksek enflasyon ortamında reel getiri hesabı yapılmadan karar verilmemesi gerektiği de finans çevrelerinde sıkça dile getiriliyor.

Birçok yatırımcı için mesele sadece kazanç değil; paranın değerini koruyabilmek. Kimi risk almadan mevduata yöneliyor, kimi dövize, kimi ise yeniden gayrimenkule bakıyor. Tercih tamamen risk algısına bağlı.