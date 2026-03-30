Survivor 2026’nın merakla beklenen birleşme partisi öncesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Deniz Seki’nin, birleşme gecesinde sahne alacağı öne sürüldü. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Seki’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, bu iddiaları daha da güçlendirdi. Ancak konuya ilişkin henüz yapım ekibi veya yayıncı kanal tarafından resmi bir doğrulama yapılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK, İDDİALAR GÜÇLENİYOR

Nisan ayının ilk haftasında gerçekleşmesi beklenen birleşme partisi öncesi, kulislerde konuşulan bu gelişme sosyal medyada geniş yankı buldu. Survivor birleşme partilerinin her sezon sürpriz isimlerle gündeme gelmesi, iddiaların ciddiyetini artırıyor.

BAYHAN DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Bayhan ile Deniz Seki’nin olası karşılaşması ise şimdiden izleyiciler arasında merak konusu oldu.

Geçmişte yaşanan gelişmeler nedeniyle iki ismin aynı ortamda bulunma ihtimali, birleşme gecesine olan ilgiyi daha da artırdı.

GÖZLER BİRLEŞME PARTİSİNDE

Survivor takipçileri şimdi, bu iddiaların doğru olup olmadığını ve birleşme gecesinde nasıl sürprizlerin yaşanacağını yakından takip ediyor. Yapılacak resmi açıklamalar, iddiaların netlik kazanmasını sağlayacak.