​TRAFİK CEZALARI ESNAFI PERİŞAN ETTİ

​Vekil Kaya, son aylarda katlanan trafik cezalarının nakliyeciyi iş yapamaz hale getirdiğini vurguladı. Uzun yolda ceza yemeden ilerlemenin neredeyse imkansız olduğunu belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

​"Esnafımız adeta perişan durumda. Sadece yüksek para cezalarıyla değil, dolan puanlar nedeniyle ehliyetlerini kaybetme riskiyle de karşı karşıyalar. Araç içindeki basit aksesuarlardan bile ceza kesiliyor. Şoförlerimiz, 'Polis durdurduğunda kalp krizi geçirecek gibi oluyoruz' diyorlar. Bu yazıktır, günahtır."

​CEZA PUANLARINDA YENİ DÜZENLEME ŞART

​Ticari araç kullanan esnaf için ceza puanı sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini savunan Kaya, cezaların makul seviyelere çekilmesi gerektiğini, aksi takdirde birçok şoförün aracını satma noktasına geldiğini ifade etti.

​SÜRÜŞ SÜRESİ 9 SAATTEN 12 SAATE ÇIKARILMALI

​Nakliyecilerin en büyük sorunlarından birinin zaman yönetimi olduğunu belirten Kaya, mevcut 9 saatlik sürüş sınırının yetersizliğine değindi. Yükleme ve boşaltma süreçlerinde ciddi vakit kaybedildiğini hatırlatan Kaya, "Günlük araç kullanma süresi 12 saate çıkarılmalı ve takograflar bu esnekliğe göre yeniden düzenlenmelidir." dedi. Ayrıca, aniden yeşilden kırmızıya dönen trafik ışıklarının yarattığı mağduriyetin de giderilmesi çağrısında bulundu.

​DİNLENME TESİSİ VE SOSYAL İMKANLAR YETERSİZ

​Uzun yol güzergahlarında şoförlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği tesislerin yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Kaya, mevcut tesislerin birçoğunun TIR şoförlerini kabul etmediğini belirtti. Nakliyecilerin insani şartlarda dinlenebileceği alanların acilen oluşturulması gerektiğini vurguladı.

​VERGİ VE SGK BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA TALEBİ

​Ekonomik yükün esnafın belini büktüğünü ifade eden Kaya, gider gösterme ve vergi adaletsizliği konusuna dikkat çekti:

"Mazotu ve araç masrafını gider gösteriyorlar ama ev harcamalarını veya çocuklarının eğitim masraflarını gösteremiyorlar. Neticede ceplerine giren net para üzerinden ağır vergiler ödüyorlar. Üstelik SGK ve vergi borçları nedeniyle hesaplara bloke konuluyor, insanlar hareket edemez hale geliyor. Bu borçlarda acil bir yapılandırma şart, aksi takdirde esnafın ayakta kalma şansı kalmayacak."

Kaynak: Haber Merkezi