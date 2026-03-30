​SEÇİM SONUÇLARI: DEĞİŞİMİN VE ADALETİN SESİ

​Nail Kamacı, iki yıl önce sandıktan çıkan iradenin toplumsal bir "dur" deyişi olduğunu vurguladı. Halkın artan yoksulluğa ve derinleşen adaletsizliğe karşı sandıkta güçlü bir yanıt verdiğini belirten Kamacı, bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’nin birinci partisi olma başarısını gösterdiğini hatırlattı. Antalya özelinde ise Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 16 ilçede kazanılan zaferin, şehrin yönetim anlayışında yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.

​SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ANTALYA MODELİ

​CHP’li belediyelerin göreve geldikleri günden bu yana halkın verdiği yetkiyi büyük bir sorumlulukla taşıdığını dile getiren Kamacı, yürütülen hizmetlerin doğrudan vatandaşın hayatına dokunduğunu belirtti. Kent lokantaları aracılığıyla uygun fiyatlı yemeğe erişim sağlandığını, halk süt ve halk su projeleriyle temel ihtiyaçların gözetildiğini ifade eden İl Başkanı; kreşler, öğrenci yurtları ve tarımsal destek paketleriyle toplumun her kesimine ulaşıldığını kaydetti. Kamacı ayrıca ulaşım altyapısından kültür, sanat ve spor yatırımlarına kadar yapılan hamlelerin Antalya’yı modern ve nefes alan bir şehir kimliğine kavuşturduğunu vurguladı.

​İKTİDARIN BASKILARINA SERT TEPKİ

​Açıklamasında hükümetin yerel yönetimler üzerindeki tutumunu eleştiren Kamacı, 31 Mart yenilgisinin iktidar kanadında hazmedilemediğini savundu. Belediyelerin mali baskılar, uydurma dosyalar ve çeşitli siyasi operasyonlarla iş yapamaz hale getirilmek istendiğini belirten Kamacı, Antalya’da yaşanan sürecin bu baskıların en somut örneği olduğunu iddia etti. Tüm bu engelleme girişimlerine rağmen halkın iradesinin hiçbir güç tarafından gölgelenemeyeceğini ve hizmet yolundan dönmeyeceklerini ifade etti.

​"HEDEF TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİ OLARAK İKTİDAR"

​Gelecek döneme dair kararlılık mesajı veren Nail Kamacı, CHP’nin gücünü doğrudan milletten aldığını yineledi. Demokrasiyi, hukuku ve halkın çıkarlarını savunma noktasında geri adım atmayacaklarını söyleyen Kamacı, "Nasıl ki 31 Mart’ta Antalya’da tarih yazdıysak, çok yakında tüm Türkiye’de de halkın iktidarını kuracağız" diyerek genel seçim hedeflerine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi