Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini duyurdu.

DEV MAÇ BATUHAN KOLAK’IN

Yapılan açıklamaya göre haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Kolak’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Erbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

GÖZLER TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINDA

Süper Lig’in 6. haftasının en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde hakem ekibinin belli olmasıyla birlikte maç için geri sayım başladı.

Trabzonspor ile Galatasaray, kritik mücadelede üç puan için karşı karşıya gelecek.