Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini duyurdu.
DEV MAÇ BATUHAN KOLAK’IN
Yapılan açıklamaya göre haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Kolak’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Erbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.
GÖZLER TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINDA
Süper Lig’in 6. haftasının en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde hakem ekibinin belli olmasıyla birlikte maç için geri sayım başladı.
Trabzonspor ile Galatasaray, kritik mücadelede üç puan için karşı karşıya gelecek.