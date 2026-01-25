

Sosyal medya fenomeni Nicole Pardo Molina’dan gelen haber endişe yarattı. 20 yaşındaki Molina, Meksika’nın Sinaloa eyaletine bağlı Culiacán kentinde bir alışveriş merkezi otoparkında silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Molina’nın otoparkta bulunduğu sırada önü kesildiği, ardından zorla bir araca bindirildiği görülüyor. Olayın gündüz saatlerinde ve çevrede insanların bulunduğu bir noktada yaşanması dikkat çekti.

ALBA PROTOKOLÜ DEVREYE ALINDI

Molina’nın kaçırılmasının ardından Sinaloa Başsavcılığı tarafından kayıp kadınların bulunmasına yönelik uygulanan Alba Protokolü devreye sokuldu. Savcılık ayrıca kamuoyuna resmi kayıp duyurusu yaptı.

Yetkililer, Molina’nın hayati tehlikesi olabileceğini değerlendirirken, arama ve kurtarma çalışmalarının çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.

SUÇ ÖRGÜTLERİ İDDİASI NETLEŞMEDİ

Kaçırılma olayının suç örgütleriyle bağlantılı olabileceğine dair iddialar bazı basın organlarında yer aldı. Ancak güvenlik birimleri, bu yönde doğrulanmış bir bilgi bulunmadığını ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu bildirilen Nicole Pardo Molina’nın sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olduğu biliniyor. Olay, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı.

Molina’nın akıbetine ilişkin resmi açıklamalar beklenirken, ailesi ve yakınları yetkililerden gelecek iyi bir haber umudunu koruyor.