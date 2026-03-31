Bursa merkezli operasyonda 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da son dakika gelişmesi… Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Operasyonun yalnızca belediye yönetimiyle sınırlı kalmadığı, aile üyelerinin de soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Bozbey’in evinde arama yapıldı. Aynı anda farklı adreslerde de eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Toplamda 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, şu ana kadar 55 kişinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Bozbey’in eşi, kızı ve kardeşleri de bulunuyor.

SUÇLAMALAR AĞIR

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar dikkat çekici. Şüpheliler hakkında;

• Suç örgütü kurma ve yönetme

• Rüşvet

• Suçtan elde edilen mal varlığını aklama

• İmar kirliliğine neden olma

gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.

NİLÜFER DÖNEMİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın merkezinde ise Bozbey’in geçmişte görev yaptığı Nilüfer Belediyesi dönemi yer alıyor. İddialara göre bazı inşaat projelerinde emsal artışı karşılığında maddi menfaat sağlandığı tespit edildi.

Bu süreçte belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının da sisteme dahil olduğu öne sürülüyor.

Biraz tuhaf aslında… Yıllardır konuşulan bazı iddiaların bu kadar geniş çaplı bir operasyona dönüşmesi, şehirde de sessiz bir şaşkınlık yarattı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonun sadece Bursa ile sınırlı olmadığı, toplam 5 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldığı açıklandı. Çok sayıda ev, iş yeri ve şirket adresinde arama gerçekleştirildi.

4 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Liste uzadıkça uzuyor… Kim kimdi, kim ne yaptı, henüz net değil. Ama soruşturma derinleşiyor gibi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde yeni gözaltıların olup olmayacağı ve dosyanın hangi noktaya evrileceği merak konusu.