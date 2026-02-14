Seza Nur ALPDÜNDAR-Mehmet KILINÇ/ İZMİR,(DHA)- Milli Piyango'nun yeni şans oyunu 'Hızlı On', İzmir'den oynayan bir talihliye 15 milyon lira kazandırdı. Kazandıran Milli Piyango bayi sahibi Gökhan Gümüş, 'Yeni çıkan oyunumuz 'Hızlı On' çok rağbet görüyor. Yaz aylarından beri güzel ikramiyeler dağıtılıyor. Ocak ayının 27'sinde de biz ikramiye kazandırdık. Gurur duyuyoruz' dedi.

Milli Piyango'nun yeni şans oyunu 'Hızlı On' İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oynayan bir talihliye 15 milyon lira kazandırdı. Talihli, her 5 dakikada bir çekilişi yapılan ve en yüksek ikramiyesi 25 milyon lira olan Hızlı On'da, 30 liralık oynadığı kolonların bir tanesinde 10'da 10 doğru bilerek 15 milyon liralık ikramiyeyi kazandı. İzmir Karşıyaka'daki Okyanus Tekel'in sahibi Gökhan Gümüş, Okyanus Tekel'i 3 yıldır işlettiğini ancak dükkanın 25 yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyerek, 'Bölgemizde insanların tercih ettiği bir dükkan olarak kabul edilir ve müşteri diliyle 'şanslı bir bayi' olarak bilinmektedir' diye konuştu.

Bayisinde şans oyunlarına talep olduğunu aktaran Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

'Yeni çıkan oyunumuz 'Hızlı On' çok rağbet görüyor. Yaz aylarından beri güzel ikramiyeler dağıtılıyor. Ocak ayının 27'sinde de biz ikramiye kazandırdık. Gurur duyuyoruz. Talihli sürekli gelen bir müşterimizdi. Hızlı On'da 10 rakamı bilerek 15 milyon TL ikramiyeyi kazandı. Bu da bizim gurur sebebimiz.'

'ŞANS HİÇ UMMADIĞINIZ ANDA KAPINIZI ÇALABİLİR'

Büyük ikramiyenin çıkmasının ardından oyuna talebin daha da arttığını dile getiren Gümüş, 'Güzel bir ikramiye verdik. Oyun 5 dakikada bir tekrarlanıyor. Müşterinin sürekli heyecan içinde oynadığı bir oyun. Büyük ikramiye bayimizden çıktığı için mahallemizde büyük bir heyecan oluştu. Biz de bu heyecana ortak olmaktan çok mutluyuz. Kapımız herkese açık. Şansını denemek isteyenleri Karşıyaka Alaybey'de bulunan Okyanus Tekel'e bekliyoruz. Şans hiç ummadığınız anda kapınızı çalabilir' ifadelerini kullandı.

'ŞANSIMI DENİYORUM'

Milli Piyango bayisinde şans oyunları oynayan vatandaşlardan Mehmet Er (70) ise 'Emekliyim. Şans oyunlarını zaman zaman oynuyorum. 15 milyon liranın birine çıktığına sevindim, bana da çıksın isterim, şansımı deniyorum. Çıkarsa oğluma hemen bir ev alırım. Çünkü yakında oğlumu evlendireceğim. Emekliyim.Kendime göre hayallerim var' diye konuştu.