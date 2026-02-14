​Zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunan Göktepe, mağdur olan çiftçilerin yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

​"İlçemizde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı tarımsal üretim alanlarımız su baskınına maruz kalmış ve zarar görmüştür. Alanya Ziraat Odası olarak, afetten etkilenen üreticilerimize plastik örtü ve dezenfektan desteği sağlayacağız."

​HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

​Başkan Göktepe, Ziraat Odası ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığını ve zarar tespit işlemlerinin devam ettiğini vurguladı. Üreticilere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Göktepe, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Üreticilerimizin her zaman yanındayız," dedi.