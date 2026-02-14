ANKARA, (DHA)- BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ), şap hastalığına bağlı ağız içi yaralar nedeniyle beslenemeyen hayvanların iyileşme sürecini hızlandıran bitkisel ağız spreyi geliştirildi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, MAKÜ Veteriner Fakültesinde geliştirilen bitkisel içerikli ağız spreyi, şap hastalığının hayvanlarda yol açtığı beslenme sorununu çözüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, son dönemde şap hastalığının ülke genelinde ve bölgesel ölçekte hayvancılığın en önemli sorunlarından biri haline geldiğini vurguladı. Hastalık nedeniyle hayvan pazarlarının kapatıldığını ve çok sayıda hayvan ölümlerinin yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Dalgar, bu süreçte üniversite bünyesindeki akademisyenlerin hızla harekete geçerek sahaya yönelik bir çözüm geliştirdiğini belirtti. Üretilen spreyin deneme süreçlerinin tamamlandığını ve ağız spreyi formunda uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Dalgar, geliştirilen ürünün bu yaraların kısa sürede iyileşmesine katkı sağladığını, hayvanların yeniden beslenmeye başlamasıyla birlikte tedavi sürecinin hızlandığını kaydetti.

'HAYVANLAR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TOPARLANIYOR'

MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale de solunum yoluyla hızla yayılan şap hastalığının, hayvanlarda ağız içi yaralara neden olduğunu ve yem tüketimini durdurduğunu ifade etti. Bu durumun süt ve et veriminde ciddi kayıplara yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Kale, geliştirdikleri süspansiyonun, yem yemeyen hayvanların kısa sürede yeniden beslenmesini sağladığını ve böylece hayvanların birkaç gün içinde toparlandığını belirtti. Kimyasal ilaç ve aşı içermeyen, ağız ve deri bakım ürünü niteliğindeki bu çalışmanın, hayvancılık sektöründe verimliliğin korunmasına katkı sunduğunu işaret eden Kale, ürünün yaygın kullanımının hem üreticiyi destekleyeceğini hem de ülke hayvancılığına fayda sağlayacağını ifade etti.

Saha deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan çiftlik sahibi İbrahim Kargalı da ürünün uygulandığı hayvanların kısa süre içinde yeniden geviş getirmeye ve yemeye başladığını belirtti. Bunun süt verimi ve karkas randımanında toparlanma sağladığını söyleyen Kargalı, beslenmenin yeniden başlamasının ekonomik kayıpların azaltılmasında belirleyici olduğunu ifade etti. (DHA)