ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mevcut kapasitesini artırmak amacıyla planlanan 250 yataklı ek bina projesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. İçerisinde onkoloji bölümünün de yer alacağı proje, hastanenin karşısında bulunan ve uzun süredir vatandaşlar tarafından geçici otopark olarak kullanılan 26 dönümlük alan üzerine inşa edilecek. Sağlık altyapısını güçlendirecek bu yatırım, Alanya’da memnuniyetle karşılanırken; ek binanın, hâlihazırda yoğun trafik ve otopark sorunu yaşanan bir bölgede hayata geçirilecek olması, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Alanya’daki siyasi parti ilçe başkanları, projeye destek verirken, ulaşım ve planlama konularında önlem alınması çağrısında bulundu.

‘TRAFİK VE OTOPARK SORUNU MUTLAKA DİKKATE ALINMALI’

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir proje tamamlandığında bölgedeki trafik ve park sorununun artacağını öngördüklerini belirterek, “Öncelikle Alanya’nın sağlık hizmetlerine erişim konusunda acil olarak yeni hastanelere ve sağlık yatırımlarına ihtiyacı vardır. Payallar’daki hastane inşaatı hâlâ tamamlanmamış durumda ve ne zaman bitirileceği belirsizliğini korumaktadır. Bu ihtiyacın varlığını ve acil yatırım gerekliliğini defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Başlangıçta, bu alanın farklı bir bölgeye taşınması; mevcut yerin ise park ve otopark olarak değerlendirilmesi yönünde bir önerimiz vardı. Ancak şu an acil bir ihtiyaç söz konusu olduğu için çalışmalar bu alanda başlatılmıştır. Alan, imar planında sağlık alanı olarak işlendiğinden proje bu doğrultuda hayata geçirilmektedir. Hayırlı olmasını diliyoruz. Elbette bu da önemli bir hizmettir ancak bölgedeki trafik ve otopark yoğunluğunun mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Proje tamamlandığında, bu bölgede trafik ve park sorununun daha da artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle gerekli önlemlerin şimdiden planlanması büyük önem taşımaktadır. Bizim temel önerimiz, alanın otopark üstü park şeklinde düzenlenmesiydi. Ancak sağlık alanı olarak değerlendirilmesi nedeniyle bu mümkün olmadı. En azından kapalı bir otopark yapılması, bölgedeki trafik ve park sorununu bir nebze olsun rahatlatacaktır” dedi.

‘YATIRIMA TARAFIZ, LOKASYON TARTIŞMALI’

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ise ek hastane yatırımına destek verdiklerini ancak yer seçiminin sorunlu olduğunu dile getirdi. Er, “Dün AK Parti İlçe Başkanı Şarani Tavlı, Alanya’mıza 250 yataklı ek bina yapılacağını ilan etti. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Alanya’mıza ve memleketimize taş taş üstüne koyan herkese teşekkür ediyoruz. Bu yapılacak hizmet içinde emeği geçenlere minnettarız. Ancak Alanya’mızın genel anlamda kronikleşen en önemli sorunların başında trafik sorunu geliyor. Özellikle Eğitim Araştırma Hastanesi’nin olduğu bölge trafik sorunun en yoğun olduğu bir bölge, hal bu iken bu bölgeye ek hastanenin yapılacak olması var olan trafik sorununu daha da sıkıntılı hale getirecektir. Biz İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak, ek hastane yatırımının Alanya’mıza kazandırılmasına tarafız ancak lokasyon noktasında daha uygun bir yerin rahatlıkla bulunabileceği kanaatindeyiz” diye konuştu.

‘YER ALTI YA DA ÇOK KATLI OTOPARKLAR YAPILMALI’

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, ek bina projesiyle birlikte yeterli kapasiteli yer altı ya da çok katlı otoparkların yapılması, ambulanslar için ayrı ve kesintisiz ulaşım güzergâhlarının oluşturulması ve toplu taşıma erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sarıca, “Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sağlık hizmet kapasitesini artırmak amacıyla planlanan 250 yataklı ek bina projesinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasını, Alanya’mız adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ancak önceliğimiz, Payallar Devlet Hastanesi’nin bir an önce tamamlanması olmalıdır. Kasım 2024’te bitirilmesi öngörülen Payallar Devlet Hastanesi’nin hâlen yaklaşık yüzde 40 seviyesinde olması, bu ihtiyacın ne denli acil olduğunu ortaya koymaktadır. Ek bina projesi hayata geçirilirken eş zamanlı olarak; yeterli kapasiteli yer altı ya da çok katlı otoparkların yapılması, ambulanslar için ayrı, güvenli ve kesintisiz ulaşım güzergâhlarının oluşturulması ve toplu taşıma erişiminin güçlendirilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Aksi hâlde, sağlık hizmetlerini rahatlatması beklenen bu önemli yatırım, Alanya için yeni bir trafik ve ulaşım sorununa dönüşme riski taşımaktadır. Bu nedenle yetkilileri, kamu yararını esas alan bu hususlarda gerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCE YARIM KALAN PAYALLAR DEVLET HASTANESİ TAMAMLANSIN’

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ise, “Mevcut AK Parti hükümetinin yapımı hâlen devam eden Payallar Devlet Hastanesi’ni tamamlamak yerine yeni bir hastane inşa edeceğini açıklaması kamuoyunda ciddi soru işaretleri yaratmıştır. Halihazırda inşaatı süren bir sağlık yatırımı varken bu projenin tamamlanmaması, bugüne kadar harcanan kamu kaynaklarının, emeğin ve zamanın israf edilmesi anlamına gelmektedir. Vatandaşların vergileriyle finanse edilen bir projenin yarım bırakılması kabul edilebilir değildir. Mevcut Araştırma Hastanesi'nde özellikle onloloji ve dermotoloji bölümlerinde doktor yetersizliğinden sıra alınamamaktadır, vatandaşımızın mağduriyet yaşamaktadır. Bizler yapılan ya da yapılacak olan hizmetlere karşı değiliz. Anahtar Parti olarak yapılan hastanelere doktor eksikliği giderilsin, yarım bırakılan, inşaatı yarım kalan hizmet binalarının tamamlanması önceliğini savunuyoruz. Sağlık hizmetleri ertelenemez ve geciktirilemez bir kamu ihtiyacıdır. Yeni bir hastanenin planlanması, ihalesi ve inşası uzun yıllar alacakken, mevcut hastanenin tamamlanması çok daha kısa sürede halkın hizmetine sunulabilir. Bu nedenle öncelik, devam eden projeyi bir an önce bitirmek olması gerekmektedir. Ayrıca yeni bir hastane yapma gerekçesi kamuoyuna açık, şeffaf ve ikna edici biçimde açıklanmalıdır. Mevcut hastane neden tamamlanmamaktadır? Teknik bir sorun mu vardır, yoksa tamamen siyasi bir tercih midir? Yâda birilerinin rantına mı uymamaktadır? Bu sorular cevapsız bırakılmamalıdır. Anahtar Parti olarak kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını, sağlık yatırımlarında akılcı ve halkın yararını önceleyen bir yaklaşım benimsenmesini talep ediyoruz. Mevcut hastanenin tamamlanması ve hizmete açılması, yeni projelerden önce gelmelidir” dedi.