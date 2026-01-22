ALANYA Belediyesi'nde dün gerçekleştirilen bazı işletme ihaleleri sırasında yaşanan olaylar, belediye koridorlarında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Occo Beach Club'a ilişkin ihale, çıkan kargaşa sonrası iptal edildi. Edinilen bilgilere göre, Van'dan gelerek ihaleye katılmak isteyen bir şahıs, ihale kuralları gereği yasak olmasına rağmen cep telefonunu içeriye almak istedi. Görevlilerin uyarılarına rağmen telefonunu bırakmak istemeyen şahıs, ısrarcı tutum sergileyince ortam gerildi. Yaşanan tartışma kısa sürede kargaşaya dönüşürken, zabıta ekipleri şahsı ihale salonu dışına çıkardı.

BAŞKAN NET TAVIR KOYDU

Olayların ardından ihale komisyonu başkanı, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ihalenin iptal edildiğini kamuoyuna duyurdu. İhale salonu dışında da gerginliğini sürdüren şahsın belediye koridorlarında yüksek sesle "Ben tüccarım, istediğim ihaleye girerim" şeklinde bağırdığı öğrenildi. Yaşanan sesler ve kargaşa üzerine bina dışına çıkan Alanya Belediye Başkanı ise sert ve net bir tavır ortaya koydu. Başkan, "Bu memlekette çantacı istemiyorum" sözleriyle tepkisini dile getirirken, ihalelere giren yerli esnaf ve Alanya halkının hakkını savundu.

'HER ŞEY KAMU YARARI İÇİN'

Başkanın bu çıkışı, belediyenin ihale süreçlerindeki duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in, geçmiş yıllarda belediye tarafından kiralanan işletmelerin ikinci, üçüncü hatta dördüncü şahıslara devredilerek fahiş bedellerle el değiştirmesine karşı da uzun süredir net bir tavır sergilediği biliniyor. Kamu yararını ve yerli esnafın hakkını önceleyen bu yaklaşımın, bundan sonraki ihale süreçlerinde de kararlılıkla sürdürüleceği ifade ediliyor.