Silivri açıklarında gece saatlerinde iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasının ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre kaza, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi.

İKİ TİCARİ GEMİ SİLİVRİ AÇIKLARINDA ÇARPIŞTI

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından ilgili birimlere ihbarda bulunulurken bölgeye denizden ve havadan arama kurtarma unsurları yönlendirildi.

10 PERSONELLE İRTİBAT KURULAMIYOR

Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk tespitlerinde ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmadığı bildirildi. Buna karşılık TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Personelin ve geminin durumunun belirlenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü açıklandı.

DENİZDEN VE HAVADAN ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Valiliği, bölgeye Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsurunun yanı sıra sahil güvenlik helikopterinin de sevk edildiğini duyurdu. Deniz kazalarında ilk aşamada personelin yerinin belirlenmesi ve hayati tehlike altında bulunan kişilere mümkün olan en kısa sürede ulaşılması öncelik taşıyor. Arama faaliyetleri deniz yüzeyinden yürütülürken hava araçları da daha geniş bir alanın taranmasına imkân sağlıyor.

DENİZ KAZALARINDA RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ticari gemilerin karıştığı kazalarda arama kurtarma faaliyetleriyle birlikte olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesine yönelik teknik ve idari süreç de önem taşıyor. Gemilerin seyir durumları, haberleşme kayıtları, vardiya düzeni, meteorolojik ve deniz koşulları ile mevcut seyir verileri incelemelerde değerlendirilebiliyor. Kazanın nedeni konusunda ise yetkili makamların incelemesi tamamlanmadan kesin bir değerlendirme yapılmaması gerekiyor.

MARMARA DENİZİ YOĞUN DENİZ TRAFİĞİNİN MERKEZİNDE

Silivri açıklarının da içinde bulunduğu Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını birbirine bağlaması nedeniyle Türkiye'nin ve uluslararası deniz taşımacılığının önemli geçiş alanlarından biri konumunda. Karadeniz ile Ege ve Akdeniz arasındaki ticari gemi hareketliliğinin önemli bölümü bu güzergâhtan sağlanıyor. Bunun yanında Marmara çevresindeki limanlar, sanayi tesisleri ve lojistik merkezleri de bölgede yoğun bir deniz trafiği oluşturuyor.

ÇARPIŞMA SONRASI TEKNİK İNCELEME ÖNEM TAŞIYOR

Benzer deniz kazalarında arama kurtarma safhasının ardından gemilerin yapısal durumu, seyir güvenliğini etkileyen unsurlar ve olası çevresel riskler de değerlendiriliyor. Gemilerde görünür hasar bulunmaması tek başına teknik açıdan sorun olmadığı anlamına gelmediğinden gerekli görülmesi halinde gövde, makine ve seyir sistemlerine yönelik kontroller yapılabiliyor. Ayrıca denize yakıt veya başka bir kirletici madde sızıntısı ihtimali de deniz çevresinin korunması açısından takip edilen başlıklar arasında bulunuyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Silivri açıklarındaki olayda öncelik, irtibat kurulamayan TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemi ile 10 kişilik mürettebata ulaşılması. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik unsurlarının bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri devam ederken kazanın nedeni ve geminin durumuna ilişkin kesin bilgilerin resmi incelemeler ve yetkili makamların yeni açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.