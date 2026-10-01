Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bildirimi üzerine Destek Yatırım Bankası AŞ'nin yönetimini devraldı. Destek Finans Faktoring AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın üst yönetimi tamamen değiştirildi.

KAP'a gönderilen yazılı bildirimde, Altunç Kumova'nın kontrolündeki şirkete ait yüzde 99,99'luk paya ilişkin temettü hariç tüm ortaklık haklarının artık TMSF tarafından kullanılacağı duyuruldu. Fon Kurulunun 1 Ekim tarihli ve 2026/650 sayılı kararı doğrultusunda, bankanın mevcut Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve Genel Müdürü görevden uzaklaştırıldı.

YENİ YÖNETİM KADROSU BELİRLENDİ

Görevden alınan yöneticilerin yerine atanan isimler kamuoyuyla paylaşıldı. Alınan karara göre, Cemal Okumuş Yönetim Kurulu Başkanı, İrem Soydan Güler ise Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Dilek Büyük, Anıl Ertanoğlu ve Serdar Karakuş yönetim kurulu üyesi olarak atanırken, Serdar Karakuş aynı zamanda Genel Müdürlük görevini de üstlendi.

KARARIN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrasına dayandırılarak alınan bu karar, sektördeki yasal denetim süreçlerinin bir parçasını oluşturuyor. İlgili mevzuat, banka ortaklarının gerekli yasal nitelikleri kaybetmesi durumunda, kuruma ait temettü dışındaki ortaklık haklarının doğrudan TMSF tarafından kullanılmasına yetki veriyor.