Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla yeni makroihtiyati düzenlemeleri hayata geçirdi. TCMB tarafından yayımlanan 2026-43 sayılı basın duyurusuna göre, bankacılık sektörünün likidite yönetimi ve reel sektörün kredi erişimine yönelik iki önemli değişiklik yapıldı.

Alınan yeni kararla birlikte, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) kapsayan krediler için uygulanan aylık büyüme sınırı yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 5'e çıkarıldı. Düzenlemenin temel amacının reel sektörün ihtiyaç duyduğu finansmana erişim koşullarını iyileştirmek olduğu belirtildi.

LİKİDİTE YÖNETİMİNDE ESNEKLİK ADIMI

Kredi büyüme limitlerindeki artışa ek olarak, Türk lirası zorunlu karşılık uygulamalarında da güncellemeye gidildi. Bankaların likidite yönetiminde daha fazla esnekliğe sahip olabilmesi için bloke tesis oranlarında indirim yapıldığı açıklandı.

KOBİ'LER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kredi sınırındaki yarım puanlık artış, ticari işletmelerin bankalardan sağlayabileceği finansman hacminde doğrudan bir genişleme yaratıyor. Zorunlu karşılıklardaki bloke tesis oranının düşürülmesi ise bankacılık sisteminin elindeki kaynağı piyasaya daha rahat sunmasına olanak tanıyacak.