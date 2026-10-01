19 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7566 sayılı Kanun ile 31 Aralık 2025 itibarıyla sona erdirilen genç girişimci Bağ-Kur prim desteği yargıya taşındı. Antalya Barosu, 1 Ocak 2026'dan itibaren ilk kez şahıs şirketi kuran veya serbest meslek mükellefiyeti başlayan gençlerin bu destekten mahrum kalmasına karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Baro tarafından yapılan açıklamaya göre, genç meslektaşların kazanılmış haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan dava 14'üncü İş Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Baro yönetimi, yargı sürecinin genç avukatlar lehine sonuçlanmasını beklediklerini aktardı.

DAVA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Halihazırda devam eden davanın sonucu, sadece avukatları değil, 2026 yılı içinde kendi işini kurmayı planlayan tüm genç girişimcileri doğrudan ilgilendiriyor. Mahkemenin avukatlar lehine bir karar vermesi halinde, uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi ve genç mükelleflerin prim yükünün hafifletilmesi gündeme gelecek.

Antalya Barosu'nun yürüttüğü bu hukuki mücadele, baroya kayıtlı olarak Alanya'da faaliyet gösteren genç avukatlar ve ilçedeki yeni girişimciler tarafından da yakından takip ediliyor. Mahkemeden çıkacak nihai kararın, bölgedeki genç profesyonellerin ekonomik planlamalarında belirleyici olması bekleniyor.