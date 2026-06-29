Avrupa üzerinden Türkiye'ye ulaşan sıcak hava dalgası, 29 Haziran Pazartesi günü Antalya'yı ve ilçelerini etkisi altına aldı. Antalya'nın ova ve tarım ilçesi Serik'te gün boyu hava açık ve sıcak geçerken, hissedilen en yüksek sıcaklık 36 derece olarak ölçüldü.

Antalya'nın iç ovalarında yer alan Serik, gün boyu kentin en sıcak noktalarından biri oldu. Tarım arazileri ve seralarda çalışanların aşırı sıcağa ve güneş çarpmasına karşı önlem alması, öğle saatlerinde mola verilmesi istendi.

Meteoroloji ve sağlık yetkilileri, sıcak havanın özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturduğunu belirtti. Yetkililer; bol su tüketilmesini, açık renkli ve ince kıyafetler giyilmesini, güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını önerdi. Avrupa kaynaklı sıcak dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.