Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı Antalyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ligde üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Akdeniz temsilcisi, sahasında lider Bursaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Konuk Bursaspor ise deplasmanda kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayınlanacağı kanalı ve maçın oynanacağı stadyumu merak ediyor.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Antalyaspor-Bursaspor karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasındaki mücadeleye Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Antalyaspor, saha ve seyirci avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında galibiyete ulaşmaya çalışacak.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler TRT Spor'u tercih edebilecek.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin resmî canlı yayın hizmetinden yararlanabilecek.

ANTALYASPOR TARAFTARI ÖNÜNDE GALİBİYET ARIYOR

Trendyol 1. Lig'de üst sıralara yaklaşmak isteyen Antalyaspor, Bursaspor karşılaşmasını önemli bir fırsat olarak görüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, kendi sahasında oynayacağı mücadelede taraftar desteğini avantaja dönüştürmeyi hedefliyor.

Lider karşısında alınacak olası bir galibiyet, Antalyaspor'un ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Akdeniz temsilcisi, karşılaşmadan üç puanla ayrılarak üst sıralardaki takımlarla arasındaki farkı azaltmayı amaçlıyor.

BURSASPOR LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Konuk ekip Bursaspor ise Antalya deplasmanına zirvedeki konumunu sürdürme hedefiyle çıkacak.

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda bulunan yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk yarışındaki avantajını korumak istiyor.

Bursaspor açısından karşılaşma, hem liderliğin sürdürülmesi hem de ligdeki istikrarlı performansın devam ettirilmesi bakımından önem taşıyor.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun paylaşılan görevlendirmesine göre karşılaşmayı Oğuzhan Gökçen yönetecek.

Gökçen'in yardımcılıklarını Sabri Öğe ve Burak Sami Şad üstlenecek.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ile Bursaspor arasındaki mücadele, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Ev sahibi Antalyaspor, taraftarı önünde sahaya çıkarken Bursaspor ise deplasmanda üç puan arayacak.

İki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyan karşılaşmada futbolseverleri çekişmeli bir mücadele bekliyor.