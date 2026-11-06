Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı SMS Grup Sarıyer ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Ligde üst sıralara yaklaşmak isteyen Sarıyer, taraftarı önünde önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor.

Konuk ekip Alagöz Holding Iğdır FK ise deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Futbolseverler, İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın başlama saatini, yayın kanalını ve maçın hangi stadyumda gerçekleştirileceğini araştırıyor.

SARIYER-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasındaki mücadele, İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

Ev sahibi Sarıyer, saha ve seyirci avantajını kullanarak üç puana ulaşmaya çalışacak. Iğdır temsilcisi ise deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

SARIYER-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

SMS Grup Sarıyer ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanacak karşılaşma, TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler mücadeleyi TRT Türk üzerinden takip edebilecek. beIN SPORTS MAX 1 aboneliği bulunan izleyiciler de karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

İnternet üzerinden maç yayınına ulaşmak isteyenler ise uygun abonelik kapsamında TOD platformunu kullanabilecek.

SARIYER SAHASINDA GALİBİYET ARIYOR

Trendyol 1. Lig'de üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen SMS Grup Sarıyer, Iğdır FK karşılaşmasını önemli bir fırsat olarak görüyor.

İstanbul temsilcisi, kendi sahasında oynayacağı mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak rakibi karşısında üstünlük kurmayı amaçlıyor.

Sarıyer açısından karşılaşmadan alınacak üç puan, ligdeki hedeflere yaklaşılması bakımından önem taşıyor.

Ev sahibi ekip, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek önümüzdeki haftalara daha avantajlı bir konumda girmek istiyor.

IĞDIR FK ZİRVE YARIŞINDA KAYIP İSTEMİYOR

Alagöz Holding Iğdır FK ise Trendyol 1. Lig'de üst sıralardaki mücadelesini sürdürmek amacıyla İstanbul deplasmanına çıkıyor.

Zirve yarışında puan kaybetmek istemeyen Iğdır temsilcisi, Sarıyer karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynanacak karşılaşmanın sonucu, Iğdır FK'nin ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor.

Konuk ekip, İstanbul'dan üç puanla ayrılarak üst sıralardaki rakipleriyle mücadelesini sürdürmeyi amaçlıyor.

SARIYER-IĞDIR FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarıyer ile Iğdır FK arasındaki mücadele, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Ev sahibi Sarıyer, taraftarı önünde sahaya çıkarken konuk ekip Iğdır FK deplasmanda puan mücadelesi verecek.