Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın heyecanı Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep temsilcisi, taraftarı önünde kötü gidişata son vermek istiyor.

Sezona daha başarılı bir başlangıç yapan Kasımpaşa ise deplasmanda kazanarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

İki takımın da farklı hedeflerle sahaya çıkacağı mücadele öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve takımların ligdeki durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleye Gaziantep Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Süper Lig'de haftanın açılış karşılaşması olarak belirtilen mücadelede Gaziantep FK, saha ve seyirci avantajını kullanarak üç puana ulaşmaya çalışacak.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler mücadeleyi Digiturk üzerinden veya uygun yayın paketine sahip TOD abonelikleri aracılığıyla takip edebilecek.

Karşılaşmanın saat 20.00'de başlaması planlanıyor.

GAZİANTEP FK KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Gaziantep FK, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Kırmızı-siyahlı ekip, oynadığı 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

Topladığı 8 puanla ligde 16. sırada yer alan Gaziantep temsilcisi, son beş lig karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.

Taraftarı önünde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Gaziantep FK, galibiyet hasretini sona erdirerek alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

KASIMPAŞA ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR

Konuk ekip Kasımpaşa ise Süper Lig'de geride kalan haftalarda daha istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

İstanbul temsilcisi, oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puana ulaştı.

Ligde 5. sırada bulunan Kasımpaşa, son maçında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen Kasımpaşa, üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun paylaşılan görevlendirmesine göre karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Yusuf Susuz üstlenecek.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki performansı şöyle:

Takım O G B M Puan Kasımpaşa 10 4 5 1 17 Gaziantep FK 10 2 2 6 8

Kasımpaşa 5. sırada bulunurken Gaziantep FK 16. sırada yer alıyor.

İki takım arasındaki 9 puanlık fark, karşılaşmanın hem üst sıralar hem de alt sıralardaki mücadele açısından önemini artırıyor.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇINDA HEDEF 3 PUAN

Gaziantep FK, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi ederek taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Kasımpaşa ise deplasmanda elde edeceği üç puanla ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.