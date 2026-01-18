​"İyilik her zaman, her yerde" sloganıyla çalışmalarını sürdüren İHH Alanya, 17 Ocak Cumartesi günü başkanlık binası önünde dev bir yardım kermesi gerçekleştirdi. Elde edilen gelirin tamamının ihtiyaç sahiplerine aktarılacağı etkinlik, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini aynı paydada buluşturdu.

​"355 YETİMİN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ"

​Kermes alanında açıklamalarda bulunan Alanya İHH Başkanı Adnan Yavuz, vakfın ilçedeki faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Yavuz, Alanya’da hali hazırda 355 yetim çocuğun bakımını üstlendiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

​"Kadın kollarımız tarafından 15 günde bir düzenlenen bu etkinliklerle, kimi zaman bir öğrencinin bursuna, kimi zaman bir hastanın tedavi masraflarına merhem olmaya çalışıyoruz. Genç gönüllülerimiz de bu süreçte kadın kollarımıza büyük destek veriyor. Sadece kermeslerle değil, her ay düzenli nakdi yardım yaptığımız ve takibini sürdürdüğümüz hastalarımız var."

​"MESELE SAHİP OLMAK DEĞİL, PAYLAŞMAKTIR"

​Başkan Yavuz, yardım faaliyetlerinin felsefesini şu sözlerle özetledi:

"Şu ilke bizim için çok kıymetli; önemli olan neye sahip olduğunuz değil, sahip olduklarınızı kimlerle paylaştığınızdır. Bizler Alanya İHH olarak, hayırsever bağışçılarımızla gerçek ihtiyaç sahiplerini buluşturan bir köprü vazifesi görüyoruz."

​GENÇLERDEN VE KADIN KOLLARINDAN BÜYÜK DESTEK

​Hacet Mahallesi'ndeki başkanlık önünde kurulan stantlarda; el emeği yiyecekler ve çeşitli ürünler satışa sunuldu. Gün boyu süren kermeste, İHH gönüllüsü gençlerin enerjisi ve kadın kollarının özverili çalışması takdir topladı.

​Kermesten elde edilen gelirin, öncelikli olarak Alanya’daki yetim çocukların eğitim giderleri ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin sağlık masrafları için kullanılacağı bildirildi.