​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, ekonomik gidişat ve mutfak masraflarındaki fahiş artışlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminden bu yana uygulanan ekonomi politikalarını eleştiren Sarıca, Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynamasının bir "tercih sonucu" olduğunu savundu.

​"DÜNYA İLE ARAMIZDAKİ MAKAS UÇURUMA DÖNDÜ"

​Sarıca, pandemi sonrası küresel piyasalardaki fiyat artışlarının bir bahane olarak sunulmasını eleştirerek şu verileri paylaştı:

​"Gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke şu anda ne yazık ki Türkiye. 2020 yılından bu yana dünya genelinde kümülatif gıda fiyat artışı ortalama yüzde 40 seviyelerindeyken, ülkemizde bu oran yüzde 700’ün üzerine çıkmış durumda. 'Pandemi oldu, fiyatlar ondan yükseldi' söylemi gerçeklerle bağdaşmıyor. Dünyanın 15-20 katı bir artış yaşıyorsak, burada sorun küresel değil, yerel yönetim anlayışındadır."

​"SADECE MUTFAK MASRAFI 31 BİN LİRAYI GEÇTİ"

​Hayat pahalılığının aile bütçeleri üzerindeki yıkıcı etkisine değinen Sarıca, temel ihtiyaçların karşılanamaz hale geldiğini vurguladı. 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetine dikkat çeken İlçe Başkanı, rakamların korkutucu boyuta ulaştığını belirtti.

​Sarıca, "Bugün 4 kişilik bir ailenin sadece karnını doyurabilmesi için aylık 31 bin liradan fazla harcaması gerekiyor. Bunun içinde barınma yok, faturalar yok, çocukların okul masrafı yok. İktidar önce kendi eliyle enflasyonu patlattı, şimdi ise bir türlü dizginleyemiyor. Vatandaş mutfaktaki yangınla baş başa bırakıldı," ifadelerini kullandı.

​Hüseyin Sarıca, açıklamasının sonunda çözümün üretim odaklı ve adil bir ekonomi yönetiminden geçtiğini belirterek, mevcut tablonun sürdürülemez olduğunu dile getirdi.