ALANYA 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ragıp E. ve Hakan Ö. ile tutuksuz sanık Elana Ö. katıldı. Sanıklar, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden jandarma ekiplerince duruşma salonuna getirildi. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu. İddianamede, Alanya İlçe Göç İdaresi’nde görevli Ragıp E.’nin baktığı 18 dosyada usulsüzlük yaptığı, rüşvet karşılığında ikamete kapalı mahallelerde bazı yabancılara ikamet izni çıkardığı öne sürüldü. Dosya başına 3 bin dolar rüşvet almakla suçlanan Ragıp E. ile Hakan Ö.’nün yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların uzun süredir tutuklu bulunmalarını dikkate alarak Ragıp E. ve Hakan Ö.’nün adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine karar verdi. Tutuksuz yargılanan Elana Ö. hakkında da adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dönemin Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in başlattığı idari soruşturma kapsamında, 11 Ekim 2024’te Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ragıp E., Hakan Ö. ve Elana Ö. gözaltına alınmıştı. İlk sorguların ardından Ragıp E. ve Hakan Ö. tutuklanırken, Elana Ö. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Önceki duruşmalarda tanık olarak dinlenen memur Fatih A., yaklaşık 30 bin dosyanın incelendiğini, Ragıp E.’nin baktığı 18 dosyada usulsüzlük tespit edildiğini ifade etmişti. Ayrıca Mahmutlar ve Kargıcak mahallelerinde evli olmayan yabancılara oturma izni verildiğine dair bilgiler mahkeme kayıtlarına geçmişti.