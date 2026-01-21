​Çalışmaların bitiminin ardından yerlerine döşenmesi gereken parke taşları, yaklaşık iki aydır kaldırım üzerinde üst üste istiflenmiş "kuleler" halinde bekletiliyor. Yayaların geçişini engelleyen ve görüntü kirliliğine neden olan bu durum, bölge esnafı ve vatandaşların tepkisini çekiyor.

​MUHTAR SÖNMEZ: NEDEN SONUÇ ODAKLI ÇALIŞILMIYOR?

​Konuyla ilgili açıklama yapan Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, ihmalkarlığa dikkat çekerek yetkililere seslendi. Çalışmaların yaklaşık iki ay önce bitirildiğini hatırlatan Sönmez, şu ifadeleri kullandı: "Sökülen parkeler kuleler halinde kaldırımda yeniden yerine döşenmeyi bekliyor. Bu tür ihmaller neden yapılır, niçin bir iş başlangıç, gelişim ve sonuç odaklı yapılmaz anlamış değilim."