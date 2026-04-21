Polis Haftası kapsamında Alanya’da anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. DİM Medya Mali İşler Müdürü Hakan Şimşek, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül’ü makamında ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı’nın haftasını kutladı.

POLİS TEŞKİLATININ ÖNEMİ VURGULANDI

Ziyarette, Polis Haftası’nın anlam ve önemi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, emniyet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği için yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Şimşek, Türk Polis Teşkilatı’nın fedakârlık ve özveriyle görev yaptığını belirterek, gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.

ÖZEL HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Ziyaret sırasında Yeni Alanya tarafından Polis Haftası’na özel hazırlanan çalışma çerçeveletilerek İlçe Emniyet Müdürü Özgönül’e hediye edildi. Şimşek, bu anlamlı haftada böyle bir ziyaret gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

“TOPLUMUN DESTEĞİ BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplumun desteğinin emniyet teşkilatı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Özgönül, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin güvenlik hizmetlerine olumlu yansıdığını ifade etti.

HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Polis Haftası kapsamında Alanya’da gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirdiği değerlendiriliyor.

YEREL YANSIMA: GÜVENLİK VE TOPLUM İLİŞKİSİ

Alanya gibi turizm yoğunluğu yüksek bir şehirde emniyet teşkilatının rolü daha da önem kazanıyor. Özellikle turizm sezonu öncesi güvenlik algısının güçlenmesi, hem yerel halk hem de kenti ziyaret eden turistler açısından kritik görülüyor.