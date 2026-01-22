Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Beşiktaş açıklamasında transferin mali detaylarına dair bilgi paylaşmazken, önceki günlerde Benfica'nın bu transfer için siyah-beyazlılara 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve anlaşma çerçevesinde ayrıca 1 milyon euroluk da ilave bonus bulunduğu haberleştirilmişti.