Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Alanya 1221 deplasmandan 3 puanla döndü: 1-2
Alanya 1221 deplasmandan 3 puanla döndü: 1-2
İçeriği Görüntüle

Beşiktaş açıklamasında transferin mali detaylarına dair bilgi paylaşmazken, önceki günlerde Benfica'nın bu transfer için siyah-beyazlılara 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve anlaşma çerçevesinde ayrıca 1 milyon euroluk da ilave bonus bulunduğu haberleştirilmişti.

Kaynak: DHA