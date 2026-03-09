​SON SÖZLERİ: ÖMÜR DEFTERİMDE SAYFA BİTTİ

​Özcan Güler, babasının sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yaptığı hastane teklifine aldığı cevabı şu sözlerle aktardı: "Son gün; 'Baba hastasın, iyi değilsin, hastaneye gitmemiz lazım' dedim. Bana, 'Beni evden dışarı çıkarma; ömür defterimde sayfa bitti' dedi."

​Babasının yardımsever ve korumacı kişiliğine değinen Özcan Güler, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Her gittiğimde Elif’ime, Eda’ma, torunlarına harçlık veren, cebinde paran var mı diye soran adam. Toprak seni incitmesin. Mekânın cennet olsun inşallah. Allah rahmet eylesin. Allah herkesten razı olsun."

​Hüseyin Güler’in cenazesi dualarla toprağa verilirken, bölge halkı ve yakınları taziye dileklerini iletmeye devam ediyor.