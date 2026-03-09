SON SÖZLERİ: ÖMÜR DEFTERİMDE SAYFA BİTTİ
Özcan Güler, babasının sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yaptığı hastane teklifine aldığı cevabı şu sözlerle aktardı: "Son gün; 'Baba hastasın, iyi değilsin, hastaneye gitmemiz lazım' dedim. Bana, 'Beni evden dışarı çıkarma; ömür defterimde sayfa bitti' dedi."
Babasının yardımsever ve korumacı kişiliğine değinen Özcan Güler, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Her gittiğimde Elif’ime, Eda’ma, torunlarına harçlık veren, cebinde paran var mı diye soran adam. Toprak seni incitmesin. Mekânın cennet olsun inşallah. Allah rahmet eylesin. Allah herkesten razı olsun."
Hüseyin Güler’in cenazesi dualarla toprağa verilirken, bölge halkı ve yakınları taziye dileklerini iletmeye devam ediyor.