“TEK BİR BÖLGESEL ENERJİ ALANI OLUŞTURULABİLİR”

Güney Kafkasya’da ortak bir enerji alanı oluşturulmasının bölgeyi uluslararası pazarlarda güçlü bir aktöre dönüştürebileceğini belirten Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

“Ermenistan'ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu. Ermenistan ve Azerbaycan ihtiyaçlarından fazla enerji üretim kapasitesine sahip. Bu da karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinin önünü açmaktadır.”

Paşinyan, bu iş birliği sayesinde Ermenistan’ın daha geniş pazarlara erişim sağlayabileceğini, Azerbaycan’ın ise Ermenistan üzerinden Nahçıvan’a ve diğer bölgelere enerji transferi yapma imkânı elde edebileceğini söyledi.

AZERBAYCAN ALTYAPISI VURGUSU

Ermenistan’ın ihracat kapasitesini artırmak için bölgesel altyapılara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Paşinyan, Azerbaycan’ın mevcut enerji altyapısının bu noktada önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

DEMİR YOLLARI VE RUSYA MESAJI

Paşinyan ayrıca Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının, Ermenistan sınırları içindeki bölümlerinin onarımı konusuna da değindi. Bu süreçte Rusya’nın rolüne işaret eden Paşinyan şunları söyledi:

“Bu konuyla ilgili Rusya’ya yazılı başvuruda bulunduk. Henüz resmi bir yanıt almadık ancak olumlu sinyaller var. Sürecin hızlanmasını umut ediyoruz. Eğer Rusya yatırım yapmak istemezse, bu kesimleri devralır ve her şeyi kendimiz yaparız.”

BÖLGESEL NORMALLEŞME MESAJI

Uzmanlara göre Paşinyan’ın bu açıklamaları, Güney Kafkasya’da normalleşme ve ekonomik entegrasyon sürecine dair önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Özellikle enerji ve ulaşım alanlarında atılacak olası adımların, bölgedeki siyasi dengeleri de etkileyebileceği değerlendiriliyor.