İddiaya göre, Aziz D.(30) ve arkadaşları parkta oturdukları sırada yanlarına daha önce aralarında husumet olan Ayaz M. ve arkadaşları geldi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan Ayaz M. yanında bulunan silahla Aziz D. ve arkadaşlarına ateş etti. Bu sırada diğer tarafında saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar Aziz D., arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan Ayaz M.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Aziz D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ağır yaralandığı belirlenen Ayaz M. ile hafif yaralanan V.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Parkta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada Aziz D. hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
