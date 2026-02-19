​Hazine destekli kredilerde uygulanan şartların esnafın nakit akışını kilitlediğini ifade eden Başkan Özdemir, çözüm odaklı bir yaklaşım beklediklerini belirtti. Özdemir, esnafın sesi olduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​‘ESNAFIMIZ CİDDİ BİR MÜCADELE VERİYOR’

​"Esnaf ve sanatkârlarımızın artan maliyetler, yüksek kira bedelleri, vergi yükü ve SGK primleri karşısında ciddi bir mücadele verdiğini görmekteyiz. Birçok esnafımız bugün işletmesini büyütmek bir yana, yalnızca ayakta tutabilmek için çaba sarf etmektedir. Bu süreçte destek mekanizmalarının esnafı rahatlatıcı ve sürdürülebilir nitelikte olması büyük önem taşımaktadır."

​‘YÜZDE 25’LİK KESİNTİ NAKİT AKIŞINI ZORLAŞTIRIYOR’

​Özellikle kredi kullanımındaki borç mahsup uygulamasına değinen Özdemir:

"Hazine destekli kredilerde uygulanan 'vergi ve SGK borcu yoktur' şartı ile birlikte, borcu bulunan esnafın kullandığı kredinin yüzde 25’inin doğrudan borcuna mahsup edilmesi uygulaması, işletmelerimizin nakit akışını zorlaştırmaktadır. Unutulmamalıdır ki; esnaf borcunu yeni bir borçla kapatmak zorunda kalırsa, işlerini düzene koyması ve mali yapısını toparlaması oldukça güçleşecektir. Borcu borçla kapatmak kısa vadeli bir çözüm gibi görünse de uzun vadede daha ağır bir yük oluşturabilir."

​ESNAFIN TALEPLERİ: YAPILANDIRMA VE FAİZ AFFI

​Başkan Özdemir, esnafın nefes alabilmesi için devletten şu somut adımların atılmasını talep etti:

​Hazine destekli kredilerdeki katı borç şartları esnetilmeli. ​ Vergi ve SGK bor ç lar ı n ı n faizleri i ç in af getirilmeli.

​Kamu borçları, esnafın ödeme gücüne uygun şekilde 36 veya 48 ay vadeli olarak taksitlendirilmeli.

Sürdürülebilir bir faaliyet için uzun vadeli bir yapılandırma düzenlemesi hayata geçirilmeli.

​Devletin bu zorlu süreçte esnafın yanında olacağına inandıklarını belirten Ali İhsan Özdemir, "Esnafımız güçlenirse şehir güçlenir, ekonomi güçlenir. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterileceğini düşünmekteyiz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.



