ALANYA’NIN Demirtaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde geçtiğimiz günlerde bir muz sarartma tesisinde çıkan ve iki tesisi etkileyen yangının ardından, bölgedeki altyapı ihmalleri yeniden tartışma konusu oldu. Elektrik hatlarından kaynaklandığı belirtilen yangında tonlarca muz zarar görürken, büyük maddi kayıp yaşandı. Yeni Alanya’nın daha önce gündeme taşıdığı eski ve yetersiz elektrik altyapısı, son yağış ve fırtına ile birlikte adeta alarm verdi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle sallanan direkler, kopma noktasına gelen teller ve kontrolsüz elektrik hatları, hem yangın hem de elektrik çarpması riskini artırdı.

FIRTINADA DİREKLER SALLANDI, TELLER GERİLDİ

Hal içerisindeki elektrik direklerinin fırtına sırasında tehlikeli şekilde sallandığını belirten esnaf, bazı noktalarda tellerin neredeyse kopacak seviyeye geldiğini ifade etti. Esnaf, olası bir kopma ya da devrilmenin faciaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

ESNAFTAN SERT TEPKİ

Hal esnafı, yaşananların sürpriz olmadığını belirterek bugüne kadar yapılan tüm uyarıların dikkate alınmadığını dile getirdi. Esnaf, “Defalarca söyledik ama kimse adım atmadı. Yangın yaşandı, fırtınada direkler sallandı. Yarın ne olmasını bekliyorlar?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

‘FACİA YAŞANMADAN ÖNLEM ALIN’

Can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurgulayan esnaf, yaşanan yangının bir tesadüf ya da doğal afet değil, açık bir ihmal sonucu olduğunu savundu. Hal esnafı, daha büyük bir facia yaşanmadan önce elektrik altyapısının tamamen yenilenmesi için yetkililere acil ve kalıcı çözüm çağrısında bulundu. (Ramazan ÖZDEMİR)