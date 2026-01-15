TÜRKİYE'DE ilk kez düzenlenecek organizasyona 12 ülke delegelerinin yanı sıra Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa da katılacak. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'nin yer alacağı kongrede; bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alınacak. Balkanlar'da bisiklet sporunun koordinasyonunu sağlayan temel yapı olan Balkan Bisiklet Birliği'nin uzun vadeli gelişim stratejileri ve sürdürülebilir şampiyona organizasyonları da gündemde yer alacak.

"SPORCU GELİŞİMİ TEMEL ÖNCELİĞİMİZ"

Balkan Bisiklet Birliği Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, "Balkan coğrafyasında bisiklet sporunun kurumsal kapasitesini güçlendirmek, uluslararası standartlarla tam uyum sağlamak ve genç sporcuların gelişimine yönelik ortak programları artırmak temel önceliğimiz. İstanbul'da gerçekleştireceğimiz bu toplantı, Balkan bisikletinin küresel bisiklet yönetimiyle daha güçlü bir entegrasyon içinde ilerlemesi açısından önemli bir adım olacak. Ayrıca dünya bisikletine yön veren en üst düzey 2 kurumu olan UCI ve UEC Başkanları ile Bakanlığımızın Federasyonumuz yanında olması, inanıyorum ki bizlere verilen güvenin en önemli göstergesi." dedi. TBF BÜLTEN