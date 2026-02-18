​Önceki gün Litvanya Cumhuriyeti’nin Yeniden Bağımsızlık Günü yıl dönümü vesilesiyle Ankara’da düzenlenen özel resepsiyona katılan Şahin, bugün de ziyaretlerine devam etti. Şahin, Ankara İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tümgeneral Cengiz Yiğit'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

​​Ziyaretle ilgili açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

​"Ankara İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tümgeneral Cengiz Yiğit Paşa’ma hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Nazik kabulleri ve samimi misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim."

Kaynak: Haber Merkezi