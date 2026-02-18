Dim ve Oba Çayı taşkınları sonrası Küçükhasbahçe ile Büyükhasbahçe’de mağduriyet artarken, Kızılay Alanya Şubesi’nin sahadaki görünürlüğü tartışma konusu oldu.

Alanya’da 12-13 Şubat 2026 tarihlerinde etkili olan şiddetli yağış, ilçenin farklı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Dim Çayı’nın taşması ve Oba Çayı çevresindeki su baskınları özellikle Küçükhasbahçe ile Büyükhasbahçe mahallelerinde hasara yol açtı. Evlerin zemin katlarını su bastı, bazı yollarda toprak kaymaları meydana geldi. Vatandaşlar bir yandan temizlik ve hasar tespitiyle uğraşırken, bir yandan da destek beklentisini dile getiriyor.

VATANDAŞLAR DESTEK BEKLİYOR

Sel sonrası Alanya Kaymakamlığı, belediye ekipleri ve AFAD’ın bölgede çalışma başlattığı biliniyor. Hasar tespitleri sürerken, bazı mahallelerde tahliye ve güvenlik önlemleri alındı. Ancak sosyal medyada ve yerel çevrelerde, Türk Kızılay Alanya Şube Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dikici’nin afet sürecinde yeterince sahada görünmediği yönünde eleştiriler paylaşılıyor.

Özellikle Alanya sel felaketi sonrası Kızılay müdahalesi konusunda net bir bilgilendirme yapılmaması, tepkilerin artmasına neden oldu. Vatandaşlar, Türkiye genelinde afetlerde aktif rol üstlenen Kızılay’ın Alanya’daki taşkın sürecinde daha görünür olması gerektiğini savunuyor.

Mahalle sakinlerinden A.K., yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: “Ülkenin en köklü yardım kuruluşunun Alanya’daki başkanının bizi görmesi için üstümüze atom bombası mı düşmesi lazım?”

KIZILAY’DAN AÇIKLAMA BEKLENTİSİ

Türk Kızılay’ın temel görevi, doğal afetlerde afetzedelerin barınma, beslenme ve temel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde destek sağlamak olarak biliniyor. Daha önce çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda aktif rol alan Kızılay Alanya Şubesi’nin, Alanya Dim Çayı taşkını ve Oba Çayı su baskını sürecine ilişkin kamuoyuna yönelik henüz resmi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor.

Selin ardından evini temizlemeye çalışan bir esnaf, “Ekipler geldi, ölçüm yaptı. Ama insan bir çorba, bir battaniye bekliyor. Moral de lazım” diyor. Bazen en çok ihtiyaç duyulan şey sadece birinin kapıyı çalması oluyor.

Yağmur dindi. Çamur kaldı. Ve soru işaretleri…

Gözler şimdi, Kızılay Alanya Şubesi’nden gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.