İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Alanya’nın huzur ve güvenliği için tahsis edilen 15 yeni hizmet aracı, düzenlenen törenle Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının envanterine kazandırıldı. Araçlar, Alanya’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programla resmen hizmete alındı. Törene; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Üniversitesi Rektörü Turan Sağer, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Osman Karalay, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem katıldı.

‘GÜVENLİK HİZMETLERİNDE FİZİKİ VE TEKNOLOJİK İMKANLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR’

Törende konuşan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılmak üzere toplam 15 aracın hizmete sunulduğunu belirtti. Öztürk, araçların ilçeye kazandırılmasında destek veren başta İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yeni araçlarımızla birlikte kolluk kuvvetlerimizin suçla mücadelede ve şehrimizin güvenliğinin sağlanmasında çok daha etkin hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum. Güvenlik hizmetleri sunulurken personelin niteliği kadar, fiziki ve teknolojik imkanların da üst seviyede olması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR İNCELENDİ, PERSONELE BAŞARI DİLEĞİ

Törenin ardından Kaymakam Öztürk ve protokol üyeleri hizmete alınan araçları inceleyerek bilgi aldı. Kaymakam Öztürk, görevli personele çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. (Şerife ÇOBAN)