Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) haftalık olağan toplantısı İlçe Başkanı Bülent Kandemir öncülüğünde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Kandemir, yaşanan doğa olaylarının sadece iklim kaynaklı olmadığını, yıllardır doğaya karşı sürdürülen yanlış yapılaşma ve kontrolsüz imar uygulamalarının da etkili olduğunu vurguladı. Sel felaketlerinin ardından can kaybı yaşanmamasını sevindirici bulduğunu belirten Kandemir, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Alanya’nın gelecekte doğayla uyumlu bir şekilde yapılaşması gerektiğinin altını çizdi. Kandemir ayrıca Ankara’da yapılan görüşmeler ve Alanya için yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler paylaştı.

‘HEP BERABER YARALARIMIZI SARACAĞIZ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Bülent Kandemir, “Geçtiğimiz hafta Alanya için üzücü olayların olduğu, doğal afetlerin yaşandığı bir hafta oldu. İncelediğimiz zaman şunu görüyoruz: 2025 yılında yağan tüm yağmurun miktarı kadar Alanya'da 40 gün içerisinde yağmur düşmüş. Bu da bazı sorunları yanında getirdi. Ama sorunların geneline baktığımızda da, bizim halkımızın yıllarca doğaya karşı verdiği bir savaşın sonuçları olarak görülüyor. Şimdi dere yatağını, akarsu yatağını doldurursak; kayması, heyelan bölgesi olan yerlere 1 kat, 2 kat yerine 5 kat binalar yaparsak, yine heyelan bölgesi olan yerlere yaşayacağımız konutları yaparsak, bir gün gelir doğa gelir, intikamını alır. Sevindirici olan şu ki bir can kaybı olmadı. Kimsenin burnu kanamadı. Olan sadece mal zararı oldu. Hep beraber bu yaraları sararız. Bu da çok tartışıldı. Baraj, özellikle baraj bölgesinde, acaba daha kontrollü bir şekilde su salınımı yapılabilir miydi? Evet, daha kontrollü yapılabilirdi bence de. Çünkü artık biliyoruz ki günümüz teknolojisinde yağmurun ne zaman yağacağı, ne miktarda ve nasıl yağacağını günler öncesinden bilebiliyoruz. Günler öncesinden biliyorsak, barajın ani bir yığılmayla dolacağını da tahmin edip, belki birkaç hafta önceden, bir hafta önceden barajı tehlikeli olmayacak bir seviyede boşaltabilirdik. Daha kontrollü bir planlama yapılabilirdi ama orayı da artık herhalde gerekli merciler ve sorumlu arkadaşlar inceleyeceklerdir. Birçok köy ve mahalle yolumuzda maalesef yıkıntılar var ve Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi, bozulan yolları yapmak için uğraşıyorlar. Alanya Belediyesi ayrıca bölgesinde ne yapabiliriz, ona bakıyor. Zarar gören tüm halkımıza diyorum ki: yaralarımızı elbirliğiyle saracağız ama bundan sonra kontrol etmemiz gerektiğine inanıyorum. Doğayla savaşmayacağız. Biz doğayla savaştıkça bu zararları çekeceğiz. Onun yerine doğayla uyumlu bir şekilde yaşamaya alışmalıyız. Doğanın kurallarına uymamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

‘PARTİMİZ ADINA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK’

Ankara’da yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Kandemir, tüm vatandaşların ramazan ayını kutladı Kandemir, “Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi grubu vardı. Biz de uzun süredir Genel Başkanımızı ziyaret etmek istiyorduk. Randevu vermeyince de Pazartesi akşamı Ankara'ya gittik. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Anıtkabir ziyareti, ardından Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle görüştük. Akabinde Genel Başkanımızı, Genel Başkanımıza da Alanya'nın son yağan sel felaketlerini ve yoğun yağıştan dolayı aldığı zararları anlattık. Genel Başkanımızın Alanya halkına geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz. Başkanımız Alanyamız için yapabileceğimiz hangi konu varsa biz de yapmaya hazırız. Eğer sizin gücünüz yetmiyorsa, büyükşehir belediyelerinden yardım isteyip Alanya’da gerekli yatırımları yapabilirsiniz dedi. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün alacağı yol, gideceği yol ve seçimler hakkında bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Yarın Ramazan’ın 1. günü. Ramazan demek yardımlaşma ve dayanışma demektir. Tüm halkımızın Ramazan’ı mübarek olsun. Bu güzel ayda kazasız, belasız bir Ramazan geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÖNERİMİZ DOĞAYLA BARIŞIK YAPILAŞMA YAPMAKTIR’

Zarar gören yerlerde önümüzdeki süreçlerde yapılacaklar hakkında bilgi veren Kandemir, Yoğun yağışın olduğu zaman, sayın Antalya Valimizin Alanya’ya gelerek burada olması sevindiriciydi. Daha doğayla barışık, en azından akarsu yataklarının doldurulmayacağı bir yapılaşma konusunda bazı önerileri olmuş. Önümüzdeki günlerde Devlet Su İşleri, Alanya Kaymakamı ve Alanya Belediyesi bir araya gelip orada nasıl bir planlama yapılacağı konusunu görüşecekler. Haklısınız, turizm sezonu geliyor, insanlar kaybettikleri şeyleri yeniden yapmak isteyecekler. Bizim görüşümüz, doğayla barışık; doğanın bizden her zaman üstün olduğunu bilerek, doğayı da çok yıpratmadan, tabiatın olağan akışını bozmadan bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi. (Hatice NERGİZ)

